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IBM Italia, Nico Losito è il nuovo general manager

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Alessandro La Volpe lascia l’azienda e il gruppo affida la leadership nazionale a una figura interna con esperienza commerciale e tecnologica

Pubblicato il 1 apr 2026
IBM Italia Nico Losito General Manager
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IBM Italia annuncia un cambio al vertice: Nico Losito è il nuovo general manager. Alessandro La Volpe ha deciso di lasciare l’azienda per intraprendere nuove sfide professionali. La società esprime riconoscenza al manager in uscita per il percorso svolto, sottolineando il contributo apportato e i risultati conseguiti nel corso degli anni di collaborazione.

Il passaggio segna la conclusione di una fase importante per la filiale italiana di IBM, caratterizzata da un’evoluzione significativa nel posizionamento dell’azienda sui temi del cloud e dell’intelligenza artificiale.

Losito alla guida della filiale italiana

Losito, che assume l’incarico dal primo aprile, può contare su una lunga esperienza interna al gruppo: arriva alla guida della filiale italiana dopo aver ricoperto l’incarico di Vice President Sales di IBM Technology per l’Italia, ruolo in cui ha seguito da vicino lo sviluppo commerciale delle soluzioni tecnologiche della società.

La scelta di una figura interna evidenzia la volontà di garantire continuità strategica e conoscenza approfondita del mercato italiano, in una fase di forte accelerazione della trasformazione digitale.

Il contesto strategico: cloud ibrido e AI

Il cambio al vertice si inserisce in un contesto in cui IBM continua a rafforzare il proprio posizionamento come fornitore globale di cloud ibrido, intelligenza artificiale e servizi di consulenza.

L’azienda supporta clienti in oltre 175 Paesi, aiutandoli a valorizzare i dati, ottimizzare i processi e migliorare la competitività, con un focus particolare su settori chiave come finanza, telecomunicazioni e sanità.

Elemento centrale dell’offerta resta la piattaforma di cloud ibrido basata su IBM e Red Hat OpenShift, che consente alle organizzazioni di sviluppare progetti di trasformazione digitale in modo rapido ed efficiente.

Parallelamente, IBM continua a investire in innovazione su intelligenza artificiale, informatica quantistica e soluzioni verticali, mantenendo un approccio orientato a flessibilità e apertura tecnologica.

Continuità e prospettive

L’arrivo di Losito alla guida della filiale italiana rappresenta un passaggio in linea con la strategia globale del gruppo, che punta su integrazione tra tecnologia e consulenza per accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione.

La combinazione tra esperienza commerciale e conoscenza delle soluzioni tecnologiche appare funzionale a consolidare la presenza di IBM nel mercato italiano, in una fase in cui la domanda di infrastrutture cloud, AI e servizi avanzati continua a crescere.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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