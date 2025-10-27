Iliad rinnova il proprio Advisory Board, confermando la propria volontà di investire su profili di eccellenza per orientare le decisioni strategiche in materia di comunicazione, posizionamento e sostenibilità. L’organo consultivo, istituito nel 2021, riunisce oggi cinque figure di spicco provenienti da mondi diversi – dall’economia alla scienza, dalla comunicazione al business – per garantire all’azienda un confronto costante e multidisciplinare.
Iliad, Monica Maggioni e Marcello Ascani entrano nell’Advisory Board
L’operatore rinnova l’organo annunciando di voler puntare su innovazione e competenze di alto livello per rafforzare la propria strategia. Benedetto Levi: “Il loro supporto sarà un vantaggio determinante”
