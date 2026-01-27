Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

la nomina

Michelangelo Suigo lascia Inwit e sbarca in Engineering

In carica dal 16 febbraio a diretto riporto del ceo Aldo Bisio, il manager sarà il nuovo Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer del Gruppo

Pubblicato il 27 gen 2026
Michelangelo Suigo lascia Inwit e sbarca in Engineering. Dal prossimo 16 febbraio il manager assumerà il ruolo Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer.

Le “deleghe” di Suigo

A diretto riporto del CEO Aldo Bisio, in questo ruolo Michelangelo Suigo definirà e implementerà le strategie di comunicazione, delle relazioni istituzionali e dell’agenda ESG del Gruppo Engineering.

Grazie a una solida esperienza di alto livello, maturata in importanti contesti aziendali e istituzionali, Suigo contribuirà a innovare la narrazione della mission e della vision di Engineering, allineandola agli obiettivi di business.

“Con grande piacere do il benvenuto a Michelangelo Suigo – commenta Aldo Bisio, ceo del Gruppo Engineeringcerto che grazie alla sua visione, alla profonda conoscenza dei contesti istituzionali e alla capacità di allineare comunicazione e sostenibilità alle strategie aziendali, darà un nuovo impulso al posizionamento reputazionale di Engineering in tutti i mercati in cui opera”.

Chi è Michelangelo Suigo

Michelangelo Suigo ha ricoperto tra l’altro ruoli apicali in Inwit, dove ha avuto la carica di Executive Vice President External Relations, in Leonardo e Vodafone. Giornalista, docente di relazioni istituzionali e comunicazione d’impresa nei principali master universitari e membro di organismi associativi (tra cui Consiglio Generale di Aspen, Assolombarda, Unindustria Roma e Lazio, e Valore D). Ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Michelangelo Suigo subentra a Roberto Scrivo, che ha lasciato il Gruppo lo scorso 1° gennaio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

