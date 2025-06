Open Fiber, Enrico Tommaso Cucchiani designato presidente

Cambio ai vertici di Open Fiber. Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, riunitosi in data odierna, ha approvato la designazione di Enrico Tommaso Cucchiani come nuovo Presidente di Open Fiber, in sostituzione di Paolo Ciocca che ha assunto l’incarico di Presidente di Italgas.

Emanuele Levi, invece, è stato designato Amministratore Delegato di Cdp Venture Capital, in sostituzione di Agostino Scornajenchi, che ha assunto l’incarico di Amministratore Delegato di Snam.

“Il Consiglio di Amministrazione di Cdp esprime a Paolo Ciocca e Agostino Scornajenchi i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e per l’impegno profuso durante l’incarico”, si legge in una nota.

Chi è Enrico Tommaso Cucchiani

Laureato con lode in Economia all’Università Bocconi di Milano, ha conseguito il Master in Business Administration presso la Stanford University.

Eletto “Bocconiano dell’Anno” e nominato Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana, ha guidato grandi banche e assicurazioni, maturando significative esperienze anche nei settori industriali, sanitario e delle tecnologie avanzate.

Nella sua carriera ha ricoperto la carica di ceo di Intesa Sanpaolo. È stato membro del Consiglio Esecutivo del gruppo assicurativo Allianz a Monaco di Baviera, responsabile delle attività nell’UE (Germania esclusa), Svizzera, Turchia, America Latina e Africa e ha lavorato come management consultant presso Mc Kinsey negli uffici di Milano, Londra e New York.

Consigliere dell’Università Bocconi e membro del Comitato Esecutivo nonché dell’International Advisory Council e vicepresidente della Fondazione Javotte Bocconi. È inoltre membro del Comitato Esecutivo Internazionale della Trilateral Commission e Presidente della delegazione italiana. È anche consigliere dell’ISPI e Vice Presidente dell’associazione “Amici della Scuola Normale di Pisa”.

È stato presidente dell’Ospedale San Raffaele di Milano e consigliere, tra le altre, di Unicredit, Pirelli, Acegas e Royal Sun Alliance; presidente e Ad di Ras; co-chair del foro Italo-Tedesco; membro dell’Advisory Council della Stanford University (California).

E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione di Terna.