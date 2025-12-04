Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

il riconoscimento

Open Fiber riconfermata Great Place to Work

Home Lavoro e Carriere
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Il 97% di response rate alla survey segna una crescita della fiducia interna. Chirichilli: “Diamo valore a quelle voci e le trasformiamo in azioni concrete per guidare il cambiamento”

Pubblicato il 4 dic 2025
foto sede OF

L’87% delle persone di Open Fiber considera l’azienda un eccellente posto di lavoro. Questo il risultato dell’ultima indagine di clima che ha avuto una
partecipazione record del 97% dei dipendenti. La survey annuale Great Place to Work,
riconoscimento internazionale che premia le organizzazioni in grado di creare ambienti
professionali basati su fiducia, trasparenza e attenzione alle persone, ha avuto un ulteriore risultato positivo. Il Trust Index, ovvero la sintesi delle risposte positive alla survey, conferma il valore del lavoro svolto: l’84% delle persone valuta positivamente o molto positivamente lavorare in Open Fiber.
Una testimonianza tangibile della volontà di tutte e tutti di crescere come azienda e
della fiducia reciproca all’interno dell’organizzazione. Il miglioramento coinvolge tutte le
principali dimensioni analizzate, con progressi particolarmente evidenti negli ambiti legati alla cura delle persone, alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla qualità della leadership. In crescita anche la collaborazione interna e la condivisione delle informazioni necessarie a raggiungere gli obiettivi comuni.

Chirichilli: “Diamo valore alle voci”

“Questa certificazione ha un valore speciale perché riflette la voce della totalità delle
persone di Open Fiber. Per noi ascoltare non significa soltanto raccogliere opinioni, ma
dare valore a quelle voci e trasformarle in azioni concrete per guidare il cambiamento”
afferma Romina Chirichilli, Direttore People & Sustainability di Open Fiber.

Il riconoscimento testimonia la capacità dell’azienda di costruire un ambiente sempre più sostenibile e inclusivo, mettendo al centro i valori della Tripla A di Ambition, Action e Accountability che guidano gli obiettivi aziendali ed orientano i comportamenti di tutte e tutti.

La survey restituisce il ritratto di una comunità più unita, consapevole e orientata a
trasformare i feedback in strumenti di crescita condivisa. Open Fiber – si legge in una nota – continuerà a lavorare sui temi emersi dall’ascolto delle proprie persone, con l’obiettivo di consolidare e superare i risultati raggiunti, valorizzando il contributo di ciascuno.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
Mobile security
AI per il lavoro
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x