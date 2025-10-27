Sirti Digital Solutions spinge sulle soluzioni IoT & Data. La tech company del Gruppo Sirti che guida l’evoluzione digitale delle imprese, abilitando il passaggio dalla digital economy alla AI economy, annuncia l’ingresso di Iacopo Palazzi all’interno della Business Unit IoT & Data in qualità di Head of Engineering, specializzato in IoT & data Platforms applications, per lo sviluppo di soluzioni AI e infrastrutture digitali intelligenti.
la nomina
Sirti Digital Solutions, Iacopo Palazzi Head of Engineering della unit IoT & Data
Con una grande esperienza nel mondo delle tecnologie digitali, il manager si occuperà di rafforzare la posizione dell’azienda quale player di riferimento nella costruzione di sistemi e infrastrutture intelligenti. “Una sfida che combina tecnologia, impatto e visione”
