Sirti Digital Solutions, Ivana Borrelli è la nuova Chief Marketing Officer

La Tech company del Gruppo Sirti punta su un profilo di esperienza per sostenere crescita, posizionamento e sviluppo dell’offerta nell’evoluzione verso l’AI economy. Il ceo De Carolis: “Acceleriamo sul piano strategico”

Pubblicato il 28 gen 2026
Ivana Borrelli Sirti Digital Solutions

Sirti Digital Solutions annuncia la nomina di Ivana Borrelli nel ruolo di Chief Marketing Officer, una decisione che si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della leadership dell’azienda nelle soluzioni digitali avanzate. La società, Tech company del Gruppo Sirti, opera come abilitatore della transizione dalla digital economy all’AI economy, con un portafoglio che spazia dal networking alla cybersecurity, passando per Data & IoT, Data Center e Smart Infrastructures.

La manager riporterà direttamente al CEO Massimiliano De Carolis, assumendo un ruolo centrale nello sviluppo delle strategie di marketing, nella valorizzazione dell’offerta e nel go-to-market.

Un percorso professionale tra Telco, digitale e innovazione

Con oltre trent’anni di esperienza, Ivana Borrelli porta in Sirti Digital Solutions un profilo trasversale che attraversa telecomunicazioni, digital marketing, media & entertainment, cloud, IoT e soluzioni 5G. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo in realtà come TIM, Telecom Italia, EMC2 (oggi Dell), Reply, Olivetti ed EDS, maturando una competenza solida nella gestione di progetti complessi e innovativi, dalla definizione dell’offerta fino all’esecuzione operativa, con responsabilità diretta su costi e ricavi.

Prima dell’ingresso in Sirti Digital Solutions, Borrelli ha operato come Head of Marketing, Sales Planning and Sales Support del Polo Strategico Nazionale, contribuendo al processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr legati al cloud sovrano.

Il ruolo nel percorso verso l’AI economy

Nel nuovo incarico, la manager metterà a disposizione dell’azienda la capacità di integrare visione tecnologica, ingegneria e strategia commerciale, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni competitive e rafforzare il posizionamento di Sirti Digital Solutions come partner di riferimento nella transizione verso l’AI economy.

“Sono orgogliosa di entrare in Sirti Digital Solutions in una fase di forte crescita, di evoluzione del mercato e di accelerazione tecnologica – afferma Borrelli – Porto con me un’esperienza maturata tra telecomunicazioni, digitale, cloud e soluzioni IoT e IA, con l’obiettivo di contribuire al potenziamento di un’offerta integrata e distintiva”. Un impegno che, nelle parole della nuova CMO, si tradurrà nel trasformare competenze e innovazione in soluzioni concrete, scalabili e ad alto valore per i clienti lungo l’intero percorso, dalla progettazione al go-to-market.

De Carolis: “Acceleriamo sul piano strategico”

Anche il CEO Massimiliano De Carolis sottolinea la valenza strategica della nomina, evidenziando come l’ingresso di Borrelli rappresenti “un’ulteriore accelerazione all’attuazione del nostro Piano Strategico“.

Secondo De Carolis, la combinazione di visione di prodotto, competenze tecnologiche e rigore commerciale contribuirà a rafforzare la proposizione end-to-end dell’azienda e la capacità di portare sul mercato soluzioni innovative in ambiti chiave come cloud, data center, cybersecurity, IoT e 5G.

Con questa scelta, conclude De Carolis, “il nostro Team si consolida ulteriormente, rafforzando il ruolo di abilitatore dell’innovazione con un contributo concreto a supporto dell’evoluzione delle infrastrutture digitali e della transizione dalla digital economy alla AI economy”

