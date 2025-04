Sirti Digital Solutions, Massimiliano De Carolis nuovo Ad

Massimiliano De Carolis nuovo Amministratore Delegato di Sirti Digital Solutions, l’hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete e dei servizi digitali e di cybersecurity di Sirti.

L’azienda è protagonista di un mercato Ict in forte evoluzione e ha un solido posizionamento nelle soluzioni di cloud, edge computing, IoT, cybersecurity, automazione e virtualizzazione delle reti, settori che rappresentano leve strategiche di crescita e innovazione per le aziende. Sirti Digital Solutions vanta, inoltre, partnership consolidate con i principali player tecnologici a livello globale.

“Siamo lieti di accogliere Massimiliano De Carolis nella nostra squadra, un professionista di grande esperienza che darà un importante contributo all’ulteriore fase di sviluppo di Sirti Digital Solutions – commenta Michele Scibetta, ceo di Sirti – Grazie a costanti investimenti in innovazione e competenze interne, Sirti Digital Solutions vanta oggi un forte presidio di settori strategici come l’energia, il banking, la pubblica amministrazione e le telecomunicazioni, grazie alla realizzazione di progetti digitali avanzati su tutto il territorio nazionale”.

I compiti del nuovo ceo

De Carolis si occuperà di consolidare la traiettoria di successo che ha contraddistinto Sirti Digital Solutions nel corso degli ultimi anni, valorizzando le solide competenze interne e puntando alle opportunità legate alle tecnologie di ultima generazione e al percorso di digitalizzazione del Paese.

Chi é Massimiliano De Carolis

Massimiliano De Carolis, laureato in Economia presso l’Università Bocconi, porta in dote una lunga esperienza in Italia ed all’estero nella guida di realtà tecnologiche e nell’accelerazione della trasformazione digitale di aziende leader nei settori tech, telco e insurance. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in società di primo piano come BCG, H3G, Vodafone, Reply e Zurich, contribuendo alla crescita del business e all’adozione di soluzioni innovative in ambito Ict.

“Con la nomina odierna prosegue il percorso di sviluppo di Sirti, che vede nella valorizzazione delle competenze delle due società un fattore chiave, a vantaggio di tutti gli stakeholders”, commenta Gaudenzio Bonaldo Gregori, Presidente e Amministratore Delegato di Pillarstone.