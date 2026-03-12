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AgID apre la consultazione sulle Linee guida per l’IA nella PA

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Il documento disciplina sviluppo e acquisizione delle soluzioni basate su intelligenza artificiale. Commenti e proposte fino all’11 aprile tramite Forum Italia

Pubblicato il 12 mar 2026
AI-intelligenza-artificiale, Linee guida AgID intelligenza artificiale PA

Parte la consultazione pubblica sulle nuove Linee Guida AgID dedicate allo sviluppo e al procurement dei sistemi di intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione. L’iniziativa, annunciata il 12 marzo, resterà aperta fino all’11 aprile e consentirà a tutti gli stakeholder di inviare osservazioni e proposte di integrazione al testo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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