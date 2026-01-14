È stata pubblicata la nuova gara Consip per i servizi applicativi in cloud che mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni centrali un contratto “pronto all’uso” del valore complessivo di 3,8 miliardi di per sostenere la trasformazione digitale del settore pubblico verso logiche cloud.
Cloud nella PA, Consip mette sul piatto 3,8 miliardi di euro: focus su AI e PMI
Il bando relativo ai servizi applicativi in ottica cloud si rivolge alla PA Centrale. Le innovazioni dello schema di gara e del contratto esecutivo aprono a più qualità del servizio per gli enti e più opportunità per imprese di piccole dimensioni
