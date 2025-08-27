Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

5G in sanità, mercato da oltre 300 miliardi entro il 2033

Secondo DataM Intelligence, il settore crescerà con un tasso annuo del 21,2%. Telemedicina, AI, dispositivi indossabili e smart hospitals guidano la trasformazione globale

Pubblicato il 26 ago 2025
Sanità, health, e-health, telemedicina, sanità digitale

Il mercato globale del 5G in sanità, valutato a 55,4 miliardi di dollari nel 2024, è destinato a raggiungere i 308,24 miliardi entro il 2033, con un tasso di crescita annuo composto (Cagr) del 21,2%. A trainare questa espansione sono le applicazioni cliniche basate su connettività avanzata, l’adozione di dispositivi medici indossabili, la trasmissione rapida di grandi file sanitari e la disponibilità di sensori a basso costo. Le partnership strategiche tra governi e grandi player tecnologici stanno accelerando l’integrazione del 5G nei sistemi sanitari, trasformando radicalmente la gestione delle cure.

Sono i dati del report ufficiale di DataM Intelligence, che analizza le dinamiche globali del settore e le prospettive di crescita nei prossimi anni.

Telemedicina e monitoraggio remoto

La telemedicina è il segmento dominante del mercato, con una quota stimata del 26,1% nel 2025. Grazie alla larghezza di banda elevata e alla latenza ultra-ridotta del 5G, le consultazioni video diventano fluide e affidabili, anche in aree rurali o congestionate. I pazienti possono ricevere diagnosi, monitoraggio e trattamenti da remoto, migliorando l’accesso alle cure e riducendo la pressione sulle strutture ospedaliere. I dispositivi indossabili e i sensori IoT connessi alle reti 5G permettono un monitoraggio continuo dei parametri vitali, abilitando una medicina proattiva e personalizzata.

Ospedali intelligenti e chirurgia remota

Il 5G consente la creazione di ospedali intelligenti, dove infrastrutture, personale e pazienti sono connessi in tempo reale. Sistemi robotici per la chirurgia assistita, come quelli impiegati in strutture avanzate, possono operare con precisione millimetrica grazie alla latenza minima garantita dal 5G. La chirurgia remota diventa una possibilità concreta, così come la formazione immersiva per il personale medico. In ambienti ospedalieri, il 5G supporta anche la logistica automatizzata, la gestione dei farmaci e la sanificazione intelligente.

Intelligenza artificiale e diagnostica avanzata

L’intelligenza artificiale applicata alla sanità richiede una rete capace di gestire grandi volumi di dati in tempo reale. Il 5G abilita algoritmi di diagnostica predittiva, analisi radiologica automatizzata e triage intelligente. Le piattaforme AI possono elaborare immagini mediche, referti, dati genetici e biometrici, offrendo supporto decisionale ai clinici e personalizzando i percorsi terapeutici. La sinergia tra AI e 5G rende possibile una sanità più efficiente, tempestiva e centrata sul paziente.

Nord America guida il mercato

Con una quota del 39,6% nel 2024, il Nord America è la regione leader nel mercato del 5G in sanità. Gli Stati Uniti, in particolare, si distinguono per l’adozione precoce di tecnologie 5G, l’integrazione con sistemi AI e l’espansione della telemedicina. Progetti pilota in ospedali intelligenti e ambulanze connesse stanno ridefinendo il modello di assistenza. La presenza di infrastrutture digitali avanzate e un quadro normativo favorevole contribuiscono alla leadership regionale.

Europa accelera con investimenti e progetti pilota

Il mercato europeo è in forte crescita, sostenuto da collaborazioni tra governi, università e aziende tecnologiche. In Finlandia, l’Oulu University Hospital ha lanciato la prima rete privata 5G operativa in ambito ospedaliero, grazie al progetto Hola 5G Oulu finanziato dalla Commissione europea. Nel Regno Unito, l’accordo tra Vodafone UK e Three UK prevede 11 miliardi di dollari di investimenti per connettere ogni ospedale NHS al 5G entro il 2030. In Germania, l’ospedale universitario di Francoforte ha avviato l’implementazione di servizi sanitari basati su 5G per ottimizzare le risorse e migliorare la salute pubblica.

Asia-Pacifico: il mercato più dinamico

La regione Asia-Pacifico registra il tasso di crescita più elevato, grazie a politiche governative favorevoli e all’adozione diffusa di soluzioni telehealth. Singapore ha introdotto cabine mediche 5G per screening e consulti remoti, mentre la Cina ha annunciato l’accelerazione del rollout delle tecnologie 5G-Advanced per potenziare le applicazioni AI. In India, il governo ha inaugurato laboratori di formazione e applicazioni sanitarie 5G negli Stati del Nord-Est, promuovendo l’inclusione digitale e l’accesso alle cure.

Assicurazioni sanitarie e gestione intelligente dei dati

Il segmento dei payer, che include compagnie assicurative pubbliche e private, è destinato a crescere rapidamente. L’aumento dei titolari di polizze post-Covid e l’adozione di tecnologie 5G per la gestione dei sinistri e la rilevazione delle frodi stanno trasformando il settore. Il 5G consente una gestione più efficiente dei dati, riducendo i tempi di elaborazione e migliorando la trasparenza.

Collaborazioni strategiche e innovazione

Grandi player come Cisco, Huawei, Ericsson, Telus e Orange 5G Lab stanno investendo in infrastrutture e soluzioni connesse per la sanità. In India, Airtel Business ha collaborato con Fortis Healthcare per lanciare Smart Clinics basate su 5G, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alla telemedicina in aree urbane e rurali. Queste iniziative puntano a trasformare l’esperienza sanitaria, integrando dispositivi connessi, interazioni in tempo reale e gestione sicura dei dati.

Banda ultralarga e convergenza infrastrutturale

Per sostenere la crescita del 5G in sanità, è fondamentale investire nella banda ultralarga. La convergenza tra fibra ottica e 5G garantisce prestazioni elevate, stabilità e scalabilità. In Europa, il Gigabit Infrastructure Act e i fondi Pnrr rappresentano strumenti chiave per abilitare ospedali intelligenti e servizi sanitari avanzati. Per approfondire le applicazioni innovative della banda ultralarga, è possibile consultare il nostro pillar dedicato.

Una trasformazione sistemica

Il 5G in sanità non è solo un trend tecnologico, ma una trasformazione sistemica che coinvolge pazienti, medici, ospedali, assicurazioni e governi. La crescita prevista a 308 miliardi di dollari entro il 2033 riflette un cambiamento profondo nel modo in cui la salute viene gestita, monitorata e curata. L’Europa ha l’opportunità di guidare questa rivoluzione, investendo in infrastrutture intelligenti, regolamentazioni chiare e ecosistemi collaborativi. Il futuro della sanità è connesso, personalizzato e proattivo. E il 5G è il suo motore.

