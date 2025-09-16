La Piattaforma Nazionale di Telemedicina (Pnt) non rappresenta solo un netto salto nell’evoluzione tecnologica della PA, che punta a offrire ai cittadini servizi digitali sempre più personalizzati: si sta rivelando anche un importante banco di prova rispetto al cambiamento culturale che il cloud ha innescato nel nostro Paese.
il progetto
PA digitale, così la Pnt sta cambiando (anche) la cultura del dato
A realizzare la Piattaforma Nazionale di Telemedicina è una società costituita per il 60% da Engineering e per il 40% da Almaviva. Luca Centurelli, Public sector manager di Cloudera, partner tecnologico del progetto: “Nel pubblico emerge una nuova consapevolezza rispetto alle potenzialità offerte dal multicloud”
Who's Who
Aziende
Argomenti
Canali