Sovranità digitale e AI nella PA: perché l’Italia è a un bivio

La trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana entra in una fase matura: tra vincoli regolatori europei, controllo dei dati e nuove esigenze operative, l’intelligenza artificiale diventa una questione di governance e autonomia tecnologica

Pubblicato il 2 mar 2026
David Wallén

Founder & CEO di Intric

AI nella pubblica amministrazione italiana

Negli ultimi anni il dibattito sull’intelligenza artificiale in Europa ha assunto una dimensione sempre più politica e strategica. Al centro vi sono la gestione dei dati, la responsabilità sul loro utilizzo e la coerenza con il quadro normativo europeo.

Per le amministrazioni pubbliche e per le organizzazioni che operano in settori regolamentati – difesa, infrastrutture critiche, aziende con stretto legame con la sfera pubblica – integrare soluzioni di frontiera significa coniugareinnovazione tecnologica e conformità.

Un mercato europeo ad alta regolazione

Intric nasce in questo contesto. Fondata a Stoccolma nel 2023, l’azienda ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale pensata per organizzazioni soggette a stringenti requisiti regolatori, con un’attenzione strutturale alla protezione dei dati e all’allineamento agli standard europei.

Dopo aver consolidato la propria presenza nei Paesi nordici e in Germania, dove oltre 60 organizzazioni utilizzano la piattaforma con più di 5.000 agenti e assistenti AI in funzione, nel febbraio 2026 Intric ha annunciato un round pre-seed da 3,8 milioni di euro a sostegno dell’espansione europea. L’ingresso nel mercato italiano si colloca in questo percorso di crescita.

Perché l’Italia, perché ora

L’approdo in Italia intercetta una fase di accelerazione della trasformazione digitale della pubblica amministrazione, accompagnata da una crescente attenzione all’autonomia tecnologica e all’allineamento normativo a livello nazionale ed europeo.

La combinazione tra innovazione e vincoli regolatori rende evidente una tensione strutturale: le organizzazioni con elevati requisiti normativi chiedono accesso agli sviluppi più avanzati dell’AI. In diversi contesti europei l’adozione di soluzioni extraeuropee ha accentuato il divario tra progresso tecnologico e requisiti di compliance.

Dal mercato italiano emerge una domanda chiara: piattaforme semplici da utilizzare, che permettano agli esperti di dominio di operare in autonomia, in ambienti sicuri e coerenti con la normativa vigente. L’obiettivo è passare dalla sperimentazione a un utilizzo stabile e diffuso all’interno di organizzazioni complesse.

Con il suo ampio settore pubblico, gli operatori di infrastrutture critiche e un tessuto industriale fortemente regolato, l’Italia presenta le condizioni per questo salto di scala.

Una piattaforma europea per esigenze italiane

Il tema della provenienza tecnologica assume un peso crescente nel dibattito europeo. Le istituzioni dell’Unione attribuiscono priorità alla riduzione della dipendenza da piattaforme statunitensi e alla costruzione di alternative coerenti con gli standard comunitari.

Per enti che gestiscono dati sensibili dei cittadini o operano in ambiti strategici, la conformità alle norme europee rappresenta un requisito strutturale. Una piattaforma sviluppata integralmente in Europa e progettata fin dall’origine nel rispetto degli standard UE offre un impianto coerente con queste esigenze.

Integrare l’AI nei processi organizzativi significa quindi mantenere la governance dei dati in capo all’organizzazione e assicurare coerenza normativa già nella fase di progettazione.

Dal laboratorio alla produzione: AI come infrastruttura organizzativa

Le applicazioni orientate al consumo hanno ampliato la familiarità con l’AI, ma le esigenze di ministeri, enti locali e operatori di infrastrutture critiche richiedono strumenti pensati per ambienti regolati.

In questi contesti l’AI diventa una piattaforma che consente di creare, condividere e distribuire agenti personalizzati tra team e dipartimenti, favorendo un’adozione strutturata. L’accessibilità anche per personale senza competenze tecniche profonde contribuisce a superare una delle principali barriere organizzative.

L’esperienza maturata nei Paesi nordici e in Germania indica che la messa in produzione su larga scala è possibile quando sicurezza, usabilità e requisiti regolatori vengono progettati in modo integrato.

Una fase decisiva per la PA italiana

La pubblica amministrazione italiana si trova oggi in una fase di consolidamento dell’AI come componente strutturale dei processi organizzativi. Questo passaggio richiede piattaforme adatte a contesti ad alta regolazione, capaci di combinare innovazione tecnologica e responsabilità nella gestione dei dati.

L’espansione di Intric nel mercato italiano si inserisce in una strategia europea orientata a contesti regolatori complessi e a partnership di lungo periodo, in coerenza con le priorità di protezione dei dati e allineamento normativo che caratterizzano il dibattito attuale.

