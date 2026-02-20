La parola d’ordine è “semplificazione”: alleggerire oneri, rendere più lineare il quadro regolatorio e aiutare soprattutto chi, tra PMI e pubbliche amministrazioni, fatica a orientarsi tra obblighi, procedure e sovrapposizioni normative. È la cornice politica entro cui la Commissione europea colloca il cosiddetto “Digital Omnibus”, un insieme di modifiche che tocca anche la disciplina della protezione dei dati e le interazioni con altre regole digitali.
il parere
Digital Omnibus, rischio stretta sul dato personale: l’allarme dei Garanti europei
Le autorità per la protezione dei dati promuovono gli alleggerimenti proposti dalla Commissione Ue su notifica delle violazioni e valutazioni d’impatto, ma contestano la riscrittura della definizione di dato personale: potrebbe restringere il perimetro del Gdpr e creare nuova incertezza, soprattutto su pseudonimizzazione, biometria e intelligenza artificiale
