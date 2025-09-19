I cittadini russi stanno facendo in questi giorni conoscenza con la nuova super app Max. Come previsto dalla legge, dal 1° settembre, infatti, l’applicazione deve essere preinstallata su tutti i dispositivi mobili venduti sul mercato interno, integrando una nuova infrastruttura di servizi nella vita digitale quotidiana dei cittadini.
l’analisi
Privacy, debutta la super app Max. La Russia come la Cina?
L’applicazione deve essere preinstallata su tutti i dispositivi mobili venduti sul mercato interno alla federazione, integrando una nuova infrastruttura di servizi nella vita digitale quotidiana degli utenti con un sistema di sorveglianza potenzialmente invasivo. Per Enrique Dans del Cepa la piattaforma non avrà lo stesso successo di WeChat e Alipay