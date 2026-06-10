Artemis III non sarà solo una nuova tappa del programma lunare della Nasa. Sarà anche un banco di prova industriale, tecnologico e geopolitico per la space economy transatlantica. La nomina di Luca Parmitano a pilota della missione segna infatti un doppio passaggio. Da un lato porta un astronauta italiano ed europeo nel cuore operativo del programma Artemis. Dall’altro conferma il peso crescente dell’Europa nelle architetture spaziali abitate di nuova generazione.

La Nasa ha annunciato il 9 giugno 2026 l’equipaggio della missione, prevista nel 2027. Parmitano volerà con il comandante Randy Bresnik e con gli astronauti Nasa Frank Rubio e Andre Douglas, specialisti di missione. Bob Hines è stato indicato come membro di riserva.

La missione non prevede l’allunaggio. Il suo obiettivo sarà testare in orbita terrestre bassa le capacità di rendez-vous e docking tra la navetta Orion e i sistemi di allunaggio commerciali sviluppati da Blue Origin e SpaceX. È un passaggio meno spettacolare della discesa sulla superficie lunare, ma decisivo per ridurre i rischi delle missioni successive.

Il ruolo di Parmitano nella catena operativa

La scelta di Parmitano non ha solo valore simbolico. Il ruolo di pilota in Artemis III riguarda manovre complesse, procedure di avvicinamento, integrazione tra sistemi e gestione di fasi ad alta pressione. In altre parole, il cuore tecnico della missione.

L’astronauta dell’Esa porta con sé un profilo costruito tra aviazione militare, test flight e lunga permanenza nello spazio. Ha trascorso 366 giorni in orbita in due missioni di lunga durata sulla Stazione spaziale internazionale. Ha effettuato sei attività extraveicolari, per oltre 30 ore complessive, ed è stato comandante della Stazione.

Dopo il rientro, ha lavorato come collegamento Esa al Johnson Space Center della Nasa, a Houston. In quel ruolo ha seguito attività di supporto operativo, addestramento e interfaccia con gli equipaggi. Questo bagaglio spiega perché la sua assegnazione venga letta come riconoscimento dell’esperienza europea nel volo umano.

Parmitano ha definito la missione “un sogno” per un pilota collaudatore. Il punto è centrale. Artemis III non sarà una missione di routine, ma una campagna di dimostrazione. Ogni fase servirà a validare procedure e interfacce che dovranno poi sostenere il ritorno umano sulla Luna.

Una missione in orbita per abbassare il rischio lunare

La nuova configurazione di Artemis III mostra quanto sia cambiata la logica dei programmi spaziali abitati. Prima della superficie lunare arriva la verifica in orbita. La Nasa userà il razzo Sls per lanciare Orion dal Kennedy Space Center, con quattro astronauti a bordo.

Una volta completati i controlli del veicolo, Orion dovrà incontrare e agganciare versioni di test dei lander commerciali. Secondo la Nasa, la missione potrà coinvolgere uno o entrambi i sistemi in sviluppo da Blue Origin e SpaceX.

La sequenza prevista è ambiziosa. Il lander pathfinder di Blue Origin dovrebbe essere lanciato per primo e attendere in orbita. Orion raggiungerà il veicolo e resterà agganciata per circa due giorni, così da permettere prove e dimostrazioni. Successivamente toccherà al pathfinder Starship di SpaceX, con una fase di collegamento e check-out di circa un giorno.

La durata complessiva della missione dovrebbe essere di circa due settimane, ma potrà variare in base alle finestre di lancio, alle manovre e alle operazioni di docking. Il rientro avverrà con ammaraggio nell’Oceano Pacifico e recupero da parte della Nasa e della Marina statunitense.

L’Europa nel cuore di Orion

Il contributo europeo non si ferma alla presenza di Parmitano. L’Esa fornirà anche il terzo European Service Module, indicato come Esm-3. È il modulo che fornisce a Orion potenza, propulsione, controllo termico, aria e acqua per l’equipaggio.

Il modulo di servizio è quindi una componente abilitante. Senza di esso, Orion non avrebbe le capacità necessarie per sostenere le fasi operative del volo. Nel caso di Artemis III, i suoi motori saranno usati anche per manovre chiave e operazioni di prossimità.

La filiera industriale coinvolta dà alla missione una chiara dimensione di space economy. Secondo l’Esa, il programma coinvolge contributi da 13 Stati membri, 20 principali contractor e oltre 100 fornitori. La struttura del modulo è prodotta da Thales Alenia Space a Torino. L’assemblaggio finale è affidato ad Airbus a Brema.

L’Esm-3 è già negli Stati Uniti. Dopo la partenza da Brema nell’agosto 2024 a bordo della nave Canopée, è stato integrato con il Crew Module Adapter. L’Esa lo ha consegnato formalmente alla Nasa nel settembre 2025. Il modulo ha completato test acustici e sarà connesso al Crew Module Orion nella fase di integrazione.

Dalla cooperazione istituzionale alla filiera industriale

La presenza europea su Artemis III è anche un segnale di posizionamento industriale. Nel volo umano oltre l’orbita bassa non contano solo astronauti e bandiere. Contano supply chain, standard, responsabilità tecniche e capacità di consegna.

L’Europa entra nel programma Artemis attraverso un’infrastruttura critica, non con un contributo accessorio. Il modulo di servizio ha già alimentato Artemis I, missione senza equipaggio del 2022, e Artemis II, completata nel 2026 con equipaggio. Con Artemis III diventa parte di una missione più complessa, orientata alla validazione dei sistemi per l’allunaggio.

Per l’Italia il valore è duplice. C’è il profilo dell’astronauta, con Parmitano che diventa volto europeo della missione. E c’è la partecipazione industriale, con Torino nella catena produttiva di Orion. In un mercato spaziale sempre più competitivo, questi ruoli consolidano competenze difficili da replicare.

Il programma Artemis è infatti un ecosistema. Accanto alle agenzie pubbliche operano prime contractor, aziende commerciali, fornitori specializzati e infrastrutture di lancio. La space economy lunare nasce da questa combinazione. Non è più solo esplorazione scientifica, ma piattaforma industriale e strategica.

Blue Origin e SpaceX, la prova dei lander commerciali

Uno degli elementi più rilevanti di Artemis III riguarda il ruolo dei lander commerciali. Blue Origin sviluppa una versione abitata del lander Blue Moon. SpaceX lavora alla versione lunare di Starship. Entrambi i sistemi sono essenziali per le future missioni sulla superficie.

Il test in orbita terrestre serve a verificare interfacce, software, comunicazioni, propulsione e procedure tra veicoli diversi. È una sfida tecnica, ma anche organizzativa. La Nasa dovrà coordinare lanci multipli, finestre operative e integrazione tra architetture sviluppate da soggetti distinti.

Questa è la vera complessità della nuova esplorazione lunare. Non si tratta più di un programma chiuso dentro un’unica filiera pubblica. Artemis poggia su un modello ibrido, dove la Nasa mantiene il ruolo di architetto e integratore, mentre l’industria privata sviluppa componenti centrali.

Il successo di Artemis III darà quindi indicazioni decisive sulla maturità del modello. Se Orion riuscirà a interagire con i lander commerciali in condizioni controllate, Artemis IV potrà avvicinarsi con una base tecnica più solida.

Verso Artemis IV e il ritorno al Polo Sud lunare

La Nasa indica Artemis IV come la prima missione con equipaggio destinata al Polo Sud lunare, prevista nel 2028. Artemis III è dunque la missione ponte. Non porta astronauti sulla Luna, ma prepara il sistema che dovrà farlo.

Il Polo Sud lunare è un obiettivo strategico perché concentra interesse scientifico, logistico e industriale. La possibilità di accedere a risorse, studiare ambienti estremi e costruire una presenza sostenibile rende l’area centrale nella competizione spaziale dei prossimi anni.

In questo quadro, la missione di Parmitano assume un significato più ampio. Il pilota europeo contribuirà a validare le operazioni che permetteranno agli equipaggi futuri di raggiungere la superficie. È una funzione di abilitazione, più che di rappresentanza.

Una nuova fase per la presenza europea nello spazio

La nomina di Parmitano arriva in un momento in cui l’Europa cerca maggiore autonomia e peso negoziale nello spazio. L’accesso indipendente all’orbita, la competizione sui lanciatori, i programmi di osservazione della Terra e le infrastrutture satellitari definiscono una partita sempre più industriale.

Nel volo umano, però, la cooperazione con la Nasa resta il canale principale per andare oltre l’orbita bassa. Artemis III conferma questa dipendenza, ma mostra anche una leva. L’Esa è indispensabile per Orion e mette in campo competenze riconosciute.

Il direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher, ha sottolineato che l’assegnazione di Parmitano riflette la profondità dell’esperienza europea nel volo umano. Il direttore per l’esplorazione umana e robotica, Daniel Neuenschwander, ha richiamato anche il ruolo dell’industria europea a bordo della missione.