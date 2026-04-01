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Connettività satellitare, Amazon Leo conquista Delta e “supera” Starlink

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L’accordo pluriennale con la compagnia aerea statunitense rafforza la strategia spaziale del gruppo di Seattle e accelera la competizione tra costellazioni in orbita bassa nel settore aviation

Pubblicato il 1 apr 2026
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La connettività satellitare entra in una nuova fase di maturità industriale. L’accordo tra Amazon Leo e Delta Air Lines segna un passaggio chiave nella competizione tra costellazioni in orbita bassa e ridisegna il perimetro del Wi‑Fi di bordo. A partire dal 2028, circa 500 aeromobili della compagnia statunitense adotteranno la tecnologia satellitare del gruppo di Seattle, in una mossa che rappresenta una vittoria strategica contro Starlink, oggi leader di mercato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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