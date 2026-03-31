Dallo spettro saturo ai collegamenti ottici: così l’Esa ridisegna i flussi dati in orbita

La trasmissione delle informazioni tra Terra e spazio si regge ancora in larga misura sulle radiofrequenze, una risorsa scarsa, regolata e per definizione finita. È un punto noto agli operatori delle telecomunicazioni, ma oggi assume un peso ancora maggiore perché il numero dei satelliti continua a crescere e, insieme a esso, aumenta il volume di dati da trasferire. Non si tratta soltanto di telemetria o di comunicazioni di servizio: entrano in gioco immagini, segnali, aggiornamenti quasi continui e applicazioni che richiedono tempi di risposta più stretti rispetto al passato.

In questo contesto, la congestione dello spettro non è più soltanto un tema regolatorio, ma un vincolo industriale e tecnologico. La maggiore integrazione dei sistemi spaziali nelle attività quotidiane, dalla meteorologia al monitoraggio ambientale, fino alla logistica e ai servizi connessi all’Internet of Things, sta spingendo agenzie e imprese a cercare modalità alternative per far viaggiare le informazioni in modo più rapido, efficiente e sicuro. La missione lanciata il 30 marzo a bordo di SpaceX Transporter-16 si inserisce precisamente in questo scenario: non come esercizio teorico, ma come banco di prova concreto per una generazione di tecnologie complementari alle radiofrequenze.

Il punto chiave è chiaro: i link ottici basati su laser promettono throughput elevato, maggiore protezione delle trasmissioni e una gestione più efficiente del traffico informativo. Non sostituiscono automaticamente tutto ciò che esiste, ma aprono una traiettoria di integrazione capace di alleggerire la pressione sullo spettro radio e di rendere più flessibili le reti spaziali. È qui che i nanosatelliti, e in particolare i CubeSat, diventano rilevanti: costano meno, permettono iterazioni più rapide e offrono un ambiente ideale per validare terminali, stazioni e protocolli prima di una possibile adozione su scala più ampia.

Transporter-16, una missione che guarda alla rete spaziale del futuro

Le missioni imbarcate su Transporter-16 hanno un obiettivo molto preciso: dimostrare diversi elementi della comunicazione laser, inclusi i collegamenti tra satelliti e tra satelliti e Terra. Accanto a questo asse principale, altri veicoli stanno sperimentando nuove modalità di trasmissione, comprese le comunicazioni tra satelliti collocati nella stessa orbita o in orbite che si intersecano, oltre a capacità di elaborazione dati direttamente in orbita. Quest’ultimo aspetto è tutt’altro che secondario, perché riduce il rischio di inviare informazioni inaccurate o superflue e alleggerisce il carico complessivo sulle infrastrutture di downlink.

Dal punto di vista telecom, il valore della missione sta proprio nella combinazione di tre fattori. Il primo è la validazione di terminali ottici miniaturizzati sviluppati da aziende diverse, utile a comprendere prestazioni e limiti in scenari operativi reali. Il secondo è l’aggiornamento delle stazioni di terra, passaggio indispensabile se si vuole trasformare la sperimentazione in capacità di rete. Il terzo riguarda la logica di sistema: non più singoli satelliti isolati, ma una costellazione di nodi in grado di instradare informazioni in modo più intelligente, scegliendo dove e quando scaricarle al suolo.

Questa visione, che riecheggia dinamiche già note nel mondo delle reti terrestri, segna uno spostamento importante. Lo spazio non è più soltanto il luogo in cui si raccolgono dati da riversare poi a Terra, ma diventa progressivamente un ambiente in cui parte del traffico viene gestita, filtrata e smistata già a bordo. È un passaggio che interessa da vicino l’industria delle telecomunicazioni, perché avvicina le infrastrutture orbitali a una logica di rete distribuita, con crescente attenzione a capacità, latenza, resilienza e sicurezza.

Il programma greco dell’Esa e il rafforzamento delle capacità nazionali

Cinque dei CubeSat lanciati con Transporter-16 sono stati sviluppati nell’ambito del Greek Connectivity programme dell’Esa, realizzato per conto del Ministero greco della Governance digitale. La valenza del progetto è duplice. Da una parte consolida un ecosistema industriale e accademico nazionale che vuole posizionarsi nelle tecnologie ottiche applicate allo spazio; dall’altra contribuisce alla competitività europea in un segmento destinato a pesare sempre di più nei prossimi anni.

La scelta di affidarsi a una pluralità di dimostratori è significativa. L’obiettivo non è validare una sola soluzione, ma costruire una mappa delle capacità disponibili, mettendo a confronto terminali ottici, stazioni di terra e architetture di missione. In questo senso, il lancio rappresenta un passaggio concreto verso un rafforzamento della filiera europea, con la Grecia che prova a ritagliarsi un ruolo riconoscibile in un ambito tecnologico ad alta specializzazione.

Molti dei CubeSat trasportati dal Falcon 9 partito dalla Vandenberg Space Force Base, in California, sono chiamati infatti a testare terminali prodotti da aziende differenti e stazioni ottiche di terra, così da offrire una fotografia più precisa delle rispettive prestazioni. Per il mercato europeo questo significa disporre di dati comparabili, esperienze condivise e riferimenti tecnici utili a orientare investimenti futuri.

OptiSat e PeakSat, i primi tasselli della sperimentazione ottica

Tra i satelliti più rappresentativi del programma greco c’è OptiSat, un CubeSat delle dimensioni di una scatola di cereali operato dalla società greca Planetek Hellas. A bordo monta il terminale SCOT20 della tedesca TESAT, progettato per inviare e ricevere collegamenti laser sicuri e ad alta velocità da altri piccoli satelliti in orbita terrestre bassa. È un passaggio rilevante perché mette insieme miniaturizzazione, protezione del collegamento e capacità di trasferimento, tre requisiti centrali per qualsiasi evoluzione delle reti spaziali.

In parallelo c’è PeakSat, un satellite grande all’incirca come una forma di pane e sviluppato interamente dall’Università Aristotele di Salonicco. Il suo compito è verificare le comunicazioni laser tra spazio e stazioni ottiche greche aggiornate, utilizzando il terminale ATLAS-1 dell’azienda lituana Astrolight. Qui emerge con chiarezza un punto spesso sottovalutato: non basta avere terminali avanzati in orbita, perché la qualità del collegamento dipende dall’intera catena, inclusa la componente terrestre. Le stazioni di terra ottiche sono dunque parte integrante del salto tecnologico, e non un semplice accessorio della missione.

OptiSat e PeakSat mostrano bene anche un altro elemento. La corsa all’innovazione nello spazio non riguarda soltanto i grandi prime contractor o i grandi Stati, ma sempre più spesso coinvolge università, Pmi specializzate e aziende che portano sul mercato componenti verticali. È un modello industriale frammentato ma dinamico, che ricorda per certi versi l’evoluzione di altri comparti digitali: ecosistemi distribuiti, collaborazione transnazionale, tempi di sviluppo più rapidi e specializzazione molto elevata.

La costellazione ERMIS tra 5G, link inter-satellite e immagini iperspettrali

Il progetto ERMIS è probabilmente quello che rende più evidente la convergenza tra spazio e telecomunicazioni. La missione comprende tre CubeSat costruiti dal consorzio ERMIS guidato dalla National and Kapodistrian University of Athens. I due satelliti ERMIS-1 ed ERMIS-2, entrambi in formato 6U, montano un set di due antenne come payload: una dedicata al test della connettività 5G per applicazioni satellitari legate all’Internet of Things, l’altra finalizzata a sperimentare collegamenti inter-satellite su radiofrequenza.

Già questo basterebbe a descrivere una missione significativa, perché collega direttamente le sperimentazioni orbitali a uno dei temi più rilevanti per l’industria telco, cioè l’estensione della connettività verso casi d’uso distribuiti, remoti e a bassa densità. Ma il tassello più interessante è ERMIS-3, un 8U che vola insieme agli altri due e integra a sua volta un terminale Astrolight ATLAS-1. La missione è focalizzata sul raggiungimento della precisione necessaria in termini di puntamento, acquisizione e tracking per realizzare un link laser con una stazione a terra.

È un aspetto tecnico decisivo. I collegamenti ottici richiedono infatti un’allineamento estremamente accurato, ben più severo di quanto avvenga nelle trasmissioni radio tradizionali. Se quel livello di precisione diventa ripetibile e sostenibile economicamente, allora i link laser possono uscire dalla dimensione sperimentale e avvicinarsi a un impiego operativo più diffuso.

ERMIS-3 porterà inoltre una camera per dimostrare il trasferimento rapido di immagini iperspettrali dallo spazio via collegamento ottico. L’applicazione indicata è l’agricoltura di precisione, ma il significato industriale è più ampio: immagini più ricche, recapitate più velocemente, consentono decisioni più tempestive su colture, uso del suolo, risorse idriche e condizioni ambientali. In altre parole, la capacità di trasporto non è un tema separato dal servizio finale, bensì il fattore che può determinare la qualità e l’utilità concreta del dato.

Hellenic Space Dawn e la tenuta dei collegamenti contro le interferenze

Nello stesso filone dimostrativo si colloca Hellenic Space Dawn, missione che sarà lanciata successivamente a bordo di T-16.5 nel mese di maggio. Il progetto prevede due satelliti di dimensioni maggiori, gestiti dal gruppo greco EMTech Space, e punta a validare collegamenti laser sufficientemente robusti da resistere alle interferenze, offrendo miglioramenti rispetto ai sistemi tradizionali basati su radiofrequenza.

Questo punto merita attenzione, perché la discussione pubblica sulle comunicazioni ottiche tende a concentrarsi soprattutto sulla velocità. In realtà, per operatori e istituzioni contano anche affidabilità, sicurezza e capacità di mantenere la qualità del collegamento in condizioni non ideali. La promessa dei sistemi ottici sta dunque nell’insieme delle prestazioni, non in un singolo parametro.

Analogamente a ERMIS-3, anche Hellenic Space Dawn porterà una camera ad alta risoluzione per testare applicazioni che richiedono trasferimenti con ritardi minimi, come la cartografia e il monitoraggio dell’uso del territorio. Sono casi d’uso che avvicinano le missioni orbitali ai bisogni reali di amministrazioni, imprese agricole, operatori ambientali e soggetti che lavorano su pianificazione e gestione del territorio. La riduzione della latenza e l’aumento della capacità trasmissiva diventano qui abilitatori diretti di servizi verticali, e non meri avanzamenti di laboratorio.

Pioneer Partnership Projects, quando l’accesso allo spazio diventa più rapido e meno costoso

Transporter-16 ha ospitato anche tre CubeSat sviluppati nell’ambito dei Pioneer Partnership Projects dell’Esa, iniziativa pensata per creare nuovi provider di missioni spaziali aiutando le aziende a dotarsi delle infrastrutture necessarie e facilitando un accesso più rapido e accessibile allo spazio. È un tema che si collega in modo stretto alla sostenibilità industriale dell’innovazione: tecnologie promettenti ma troppo costose o lente da portare in orbita rischiano infatti di rimanere confinate alla sperimentazione.

Mission SaaS, una missione composta da un CubeSat 6U guidata dal produttore e operatore satellitare Spire Global, è focalizzata sulla dimostrazione dell’uso dei collegamenti ottici tra satelliti. Il problema che affronta è semplice da descrivere ma complesso da risolvere: i satelliti viaggiano a velocità elevate, quindi la finestra temporale per scaricare le informazioni a Terra è limitata. Migliorare l’efficienza del passaggio dati tra satelliti consente di inoltrare le informazioni e scaricarle esattamente dove servono, nel momento utile.

Questa logica richiama da vicino il concetto di backhaul distribuito applicato alle reti spaziali. Non è necessario che ogni satellite scarichi tutto non appena può; diventa invece possibile organizzare il traffico in modo più intelligente, trasferendo i contenuti tra nodi e scegliendo il punto di downlink più opportuno. È una visione di rete che aumenta l’efficienza complessiva e valorizza le costellazioni come sistemi cooperativi.

VIREON, osservazione della Terra e consegna quasi in tempo reale

Sempre sotto il cappello del programma Pioneer si colloca Mission VIREON™ della britannica AAC Clyde Space, che ha inviato due CubeSat 16U destinati a rispondere alla domanda di dati di osservazione della Terra a media risoluzione con costi più contenuti. L’obiettivo è sostenere una maggiore produttività e una riduzione dell’impatto ambientale nella gestione del territorio e nelle attività agricole.

Questi satelliti sono progettati per consegnare rapidamente immagini di qualità, aggiornate con cadenza quotidiana, utili a monitorare colture, foreste e risorse idriche. La copertura di aree estese e la trasmissione delle informazioni quasi in tempo reale ne accrescono il valore per il monitoraggio dei cambiamenti ambientali e per pratiche agricole più efficienti. A bordo dei prossimi lanci, con Transporter-18, ne seguiranno altri due.

Il dato interessante, dal punto di vista telco, è che l’osservazione della Terra sta diventando sempre più dipendente dalle prestazioni della catena di trasmissione. La qualità del sensore resta cruciale, ma senza una delivery veloce e affidabile il vantaggio competitivo del dato si riduce. In settori come l’agricoltura di precisione, la gestione delle risorse naturali o il controllo degli impatti ambientali, il tempo di arrivo dell’informazione fa parte del valore del servizio. La missione VIREON nasce proprio su questo crinale, e si sviluppa in collaborazione con Esa e Uk Space Agency nell’ambito del programma ARTES.

EDGX e l’AI in orbita per ridurre traffico inutile e consumi

Accanto ai terminali ottici e ai dimostratori di link inter-satellite, la missione ospita anche il payload della belga EDGX: un’unità smart e compatta di elaborazione digitale che combina potenza di calcolo basata su GPU e capacità avanzate di ottimizzazione tramite intelligenza artificiale. È un dispositivo abbastanza piccolo da stare in una mano, ma pensato per consentire ai satelliti di processare i dati in orbita in modo efficiente, contenendo i consumi energetici, uno dei vincoli strutturali di qualsiasi sistema spaziale.

Durante Transporter-16, EDGX metterà alla prova il proprio sistema monitorando, tra le altre cose, il consumo di potenza durante l’esecuzione di carichi di lavoro ad alta intensità computazionale. Il payload è stato progettato per essere flessibile e riconfigurabile, così da adattarsi ad altri sistemi di bordo secondo necessità.

Per le telecomunicazioni il punto è molto concreto. Se una parte maggiore dell’elaborazione avviene direttamente in orbita, i satelliti possono inviare verso Terra solo ciò che serve davvero, scartando ridondanze, errori o informazioni meno rilevanti. Questo significa meno traffico inutile, uso più razionale della capacità disponibile e una migliore qualità del dato trasferito. L’in-orbit processing non è quindi un tema separato dalle comunicazioni: ne rappresenta un’estensione logica in un ambiente in cui banda, energia e finestre temporali sono risorse limitate.

Un passaggio industriale che interessa da vicino il settore tlc

Guardando nel loro insieme i progetti lanciati con Transporter-16, emerge un messaggio abbastanza netto. L’innovazione non si concentra su un singolo componente, ma su una catena completa che va dai terminali ottici alle stazioni di terra, dai collegamenti inter-satellite all’elaborazione intelligente dei dati. È questa integrazione a poter cambiare davvero il modo in cui circolano le informazioni tra Terra e spazio.

Per l’Europa, e per i suoi ecosistemi industriali nazionali, si tratta di una partita strategica. La domanda di connettività, osservazione, monitoraggio e servizi data-driven continuerà a crescere, mentre lo spettro radio resterà una risorsa scarsa. In questo quadro, le tecnologie ottiche e l’elaborazione a bordo non appaiono come alternative marginali, ma come strumenti destinati a entrare stabilmente nell’architettura delle future reti spaziali.

La missione non consegna ancora un mercato maturo, né promette scorciatoie. Offre però qualcosa di più utile: prove operative, dati di test e una prima validazione di modelli tecnologici che possono migliorare capacità, sicurezza e tempestività dei servizi. Per un settore come quello delle telecomunicazioni, abituato a misurare il valore dell’innovazione sulla sua scalabilità e sulla sua efficienza, è un segnale da seguire con attenzione.