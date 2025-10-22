Internet satellitare, Urso loda il progetto Bromo: “Autonomia strategica per l’Europa”

Reti satellitari al centro della nuova alleanza industriale tra Leonardo, Airbus e Thales. Il progetto, denominato Bromo, segna una svolta per il comparto spaziale europeo. L’obiettivo è ambizioso: creare un campione continentale capace di competere con giganti come Starlink, la costellazione di Elon Musk. La nuova entità, dal valore stimato di 10 miliardi di euro, sarà operativa entro 18 mesi e si concentrerà sulla produzione di satelliti per telecomunicazioni e osservazione terrestre, con una doppia anima civile e militare.