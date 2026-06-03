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LEO Cargo Return, la sfida europea per riportare a Terra il valore dello spazio

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L’iniziativa ALADDIN dell’Agenzia Spaziale Europea punta a rafforzare l’autonomia continentale nelle operazioni di trasporto e rientro dalla bassa orbita. Tra incentivi pubblici, capitale privato e ruolo della filiera nazionale, Alessandro Sannini e Leonella Gori analizzano opportunità industriali e finanziarie per il settore

Pubblicato il 3 giu 2026
Aerospazio, pianeti, orbita, terra, satellite, satelliti, LEO Cargo Return

C’è un momento, nella storia delle tecnologie strategiche, in cui una sigla tecnica smette di appartenere ai soli addetti ai lavori e comincia a parlare a un Paese. Non accade spesso. Accade quando dietro un acronimo si intravedono lavoro, industria, sovranità, reputazione, capitale, orgoglio. LEO Cargo Return – nella sua evoluzione europea verso ALADDIN, Autonomous LEO Accelerated Demo Docking to ISS Node – appartiene a questa famiglia rara di programmi. Non è soltanto un progetto per portare carichi in orbita bassa e riportarli a Terra. È un passaggio di maturità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Pietro di Segni

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