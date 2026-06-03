space economy

L’iniziativa ALADDIN dell’Agenzia Spaziale Europea punta a rafforzare l’autonomia continentale nelle operazioni di trasporto e rientro dalla bassa orbita. Tra incentivi pubblici, capitale privato e ruolo della filiera nazionale, Alessandro Sannini e Leonella Gori analizzano opportunità industriali e finanziarie per il settore