C’è un momento, nella storia delle tecnologie strategiche, in cui una sigla tecnica smette di appartenere ai soli addetti ai lavori e comincia a parlare a un Paese. Non accade spesso. Accade quando dietro un acronimo si intravedono lavoro, industria, sovranità, reputazione, capitale, orgoglio. LEO Cargo Return – nella sua evoluzione europea verso ALADDIN, Autonomous LEO Accelerated Demo Docking to ISS Node – appartiene a questa famiglia rara di programmi. Non è soltanto un progetto per portare carichi in orbita bassa e riportarli a Terra. È un passaggio di maturità.
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LEO Cargo Return, la sfida europea per riportare a Terra il valore dello spazio
L’iniziativa ALADDIN dell’Agenzia Spaziale Europea punta a rafforzare l’autonomia continentale nelle operazioni di trasporto e rientro dalla bassa orbita. Tra incentivi pubblici, capitale privato e ruolo della filiera nazionale, Alessandro Sannini e Leonella Gori analizzano opportunità industriali e finanziarie per il settore
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