Leonardo rafforza il proprio posizionamento nell’industria europea della difesa con i risultati ottenuti nell’ambito dell’European Defence Fund 2025. Su 18 proposte presentate, la società ha visto selezionati 15 progetti, di cui 11 dedicati allo sviluppo capacitivo e 4 alla ricerca, confermandosi tra i principali player industriali del continente.
i numeri
Leonardo prima azienda italiana nell’European Defence Fund 2025
La società ottiene oltre 64 milioni di euro da Bruxelles e guida i progetti ASIMOV e ANEMOS su operazioni orbitali, comunicazioni avanzate e interoperabilità
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