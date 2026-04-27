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Satelliti, il collo di bottiglia dei lanci rischia di bloccare le costellazioni

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La crescita della domanda supera la capacità disponibile e mette sotto pressione operatori e modelli industriali. Strategie più realistiche diventano decisive. La ricerca di Analysys Mason

Pubblicato il 27 apr 2026
launch bottleneck satelliti

L’industria spaziale convive da anni con un limite ben noto: la capacità di lancio non tiene il passo con la domanda. È il cosiddetto “launch bottleneck”, destinato ad avere effetti sempre più evidenti nel breve periodo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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