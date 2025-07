5G Advanced, 10 milioni di utenti in Cina: Huawei guida l’AI mobile

L’industria delle telecomunicazioni sta vivendo una fase di trasformazione significativa con l’arrivo del 5G Advanced (5G-A) e l’integrazione crescente con l’intelligenza artificiale (AI). In Cina, i numeri parlano chiaro: gli utenti del 5G Advanced hanno superato i 10 milioni, un traguardo che sottolinea l’accelerazione della diffusione di questa tecnologia avanzata. Huawei, uno dei principali attori nel panorama globale delle telecomunicazioni, si trova al centro di questa evoluzione, proponendo soluzioni innovative che mirano a rafforzare il valore dell’AI mobile.

Nel corso del Mobile AI Summit, tenutosi a Shanghai in concomitanza con il Mobile World Congress (Mwc) 2025, Huawei ha esaminato gli sviluppi della rete 5G Advanced e il valore che l’intelligenza artificiale può apportare al settore. Con la crescente necessità di ridurre la latenza e migliorare l’affidabilità della rete, l’AI gioca un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione dei servizi, offrendo esperienze personalizzate e interattive per gli utenti.

La sinergia tra 5G Advanced e AI

Secondo gli esperti del settore, la combinazione di 5G Advanced e AI è destinata a diventare un motore di crescita per le telecomunicazioni globali. Il miglioramento delle capacità di uplink e la riduzione della latenza sono aspetti fondamentali per rendere possibile l’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale nelle reti mobili. Huawei ha ribadito l’importanza di sviluppare soluzioni in grado di supportare non solo il traffico dati tradizionale, ma anche applicazioni avanzate come il cloud gaming, lo streaming in alta definizione e i servizi di assistenza vocale AI.

Un aspetto cruciale emerso dal summit riguarda l’interconnessione tra diverse tecnologie e l’esigenza di garantire che l’infrastruttura di rete sia pronta a supportare le sfide della mobilità intelligente. Huawei, infatti, sta promuovendo il concetto di reti intelligenti dove la sinergia tra i servizi di rete e l’intelligenza artificiale diventa essenziale per ottenere performance ottimali. La creazione di reti mobile basate su AI può portare alla realizzazione di soluzioni che non solo migliorano l’esperienza utente, ma anche la monetizzazione dei servizi offerti dagli operatori.

Huawei e GigaBand: nuova visione per il 5G Advanced

Durante il Mobile AI Summit, Huawei ha illustrato anche il progetto GigaBand, una delle sue soluzioni di punta per l’ottimizzazione delle reti 5G Advanced. GigaBand si propone di supportare la transizione dalle reti mobili tradizionali verso l’AI mobile, garantendo una gestione delle risorse più efficiente e una maggiore velocità di trasmissione. Grazie all’implementazione del pooling delle risorse e all’orchestrazione intelligente dell’interfaccia aerea, GigaBand promette di migliorare significativamente le prestazioni delle reti 5G Advanced, supportando nuovi servizi e riducendo i costi operativi per gli operatori.

Un esempio di successo di GigaBand è stato quello della città di Hong Kong, dove l’adozione di questa tecnologia ha portato a un aumento fino a 2,28 volte della velocità di trasmissione 5G, senza compromettere la stabilità dell‘esperienza utente 4G. Questa innovazione, che rende possibile la condivisione multibanda 4G/5G, è un chiaro indicatore delle potenzialità future delle reti 5G Advanced, destinate a supportare una vasta gamma di servizi digitali. Con GigaBand, gli operatori sono in grado di creare reti elastiche, ottimizzate per l’AI e capaci di gestire in modo fluido una crescente domanda di larghezza di banda.

La monetizzazione dei servizi 5G Advanced

L’evoluzione del 5G Advanced sta andando oltre la semplice espansione delle capacità di rete. Huawei ha sottolineato che l’integrazione con l’AI rappresenta una via per generare nuove fonti di reddito per gli operatori. In questo contesto, la monetizzazione dei servizi 5G Advanced diventa un obiettivo fondamentale. L’adozione dell’AI nelle reti consente non solo di migliorare l’efficienza delle operazioni, ma anche di offrire nuovi modelli di business che vanno al di là del tradizionale traffico dati.

Le tecnologie AI possono aiutare gli operatori a migliorare la qualità del servizio e a proporre soluzioni più personalizzate, aumentando così la soddisfazione degli utenti. Inoltre, l’AI è in grado di ottimizzare le risorse della rete, riducendo i costi operativi e aumentando la capacità di gestire traffico sempre più complesso. Questo scenario ha il potenziale per trasformare l’intero settore delle telecomunicazioni, che si sta preparando a una rivoluzione digitale grazie all’intelligenza artificiale.

La Cina e il 5G Advanced: un caso di riferimento globale

La Cina sta facendo da apripista nell’adozione del 5G Advanced. Con 10 milioni di utenti già connessi alla rete avanzata, il paese asiatico sta dimostrando le potenzialità del 5G Advanced come motore di crescita per l’economia digitale. Le iniziative di Huawei, come il progetto GigaBand e la collaborazione con altri attori del settore, sono fondamentali per accelerare l’adozione delle tecnologie 5G Advanced anche in altre regioni del mondo.

In questo contesto, il ruolo delle telecomunicazioni in Cina non si limita alla semplice connessione degli utenti, ma si estende alla creazione di un ecosistema integrato dove intelligenza artificiale, banda ultralarga e servizi 5G si combinano per offrire soluzioni innovative. La transizione verso il 5G Advanced e l’AI mobile potrebbe quindi avere un impatto trasformativo, non solo per i consumatori, ma anche per le imprese, che possono beneficiare di una rete altamente performante per sviluppare nuove applicazioni e servizi.

Il futuro del 5G Advanced: innovazione e sostenibilità

Uno degli aspetti che sta emergendo con forza nell’evoluzione delle reti 5G Advanced è l’attenzione alla sostenibilità. Huawei, infatti, si sta impegnando non solo a sviluppare soluzioni tecnologiche all’avanguardia, ma anche a garantire che queste siano in grado di ridurre l’impatto ambientale delle reti. L’adozione di soluzioni come GigaBand, che promuovono l’efficienza energetica, rappresenta un passo importante in questa direzione.

In un mondo sempre più connesso e dipendente dalla tecnologia, è fondamentale che le reti 5G Advanced siano progettate per garantire performance ottimali senza compromettere la sostenibilità ambientale. Le innovazioni nel campo dell’AI mobile e del 5G Advanced stanno tracciando un futuro in cui le telecomunicazioni non solo rispondono alle esigenze di connettività, ma contribuiscono anche a una maggiore efficienza operativa e a un ridotto impatto ecologico.