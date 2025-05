5G-Advanced nuova frontiera: 26 operatori globali investono

Il 5G-Advanced rappresenta l’evoluzione naturale del 5G, introducendo miglioramenti significativi in termini di prestazioni, efficienza energetica e nuove funzionalità. Secondo un recente rapporto della Global mobile Suppliers Association (Gsa), 26 operatori in 15 Paesi stanno attualmente investendo in questa tecnologia. Tra questi, Telstra, China Mobile e Singtel hanno già lanciato servizi basati su 5G-Advanced.

Il 5G-Advanced, definito nelle specifiche 3GPP Release 18, introduce funzionalità avanzate come reti native per l’intelligenza artificiale, miglioramenti nel Multiple-Input Multiple-Output (Mimo), risparmio energetico, prestazioni uplink potenziate e posizionamento indoor preciso. Queste caratteristiche sono particolarmente rilevanti per settori come la logistica, la navigazione in realtà aumentata e i veicoli autonomi.

Le sfide tecnologiche e l’ecosistema in evoluzione

Nonostante l’interesse crescente, l’ecosistema tecnologico del 5G-Advanced è ancora in fase embrionale. Attualmente, solo un chipset, lo Snapdragon 8 Elite Mobile Platform di Qualcomm, è pienamente compatibile con le specifiche 3GPP Release 18 sia a livello hardware che software. Un altro chipset, lo Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, è compatibile a livello hardware ma richiede un aggiornamento software per essere pienamente conforme.

La Gsa ha identificato 75 dispositivi hardware compatibili con la Release 18, utilizzando i chipset sopra menzionati. Tuttavia, si prevede che l’adozione più ampia inizierà nella seconda metà del 2025, con l’introduzione del sistema Qualcomm Snapdragon X85 5G Modem-RF.

Implicazioni strategiche per gli operatori e il settore

L’adozione del 5G-Advanced comporta investimenti significativi in nuove infrastrutture hardware e software. Molti operatori stanno valutando attentamente i costi e i benefici associati, considerando anche la necessità di casi d’uso concreti che giustifichino l’implementazione. La Gsa osserva che l’adozione del 5G-Advanced sarà probabilmente guidata dalla maturazione dell’ecosistema tecnologico e dalla disponibilità di dispositivi compatibili.

Inoltre, la transizione al 5G-Advanced potrebbe influenzare le strategie di monetizzazione degli operatori, offrendo nuove opportunità in settori verticali come l’industria manifatturiera, la sanità e i trasporti. La capacità di fornire servizi avanzati come il posizionamento indoor preciso e la connettività per veicoli autonomi potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo significativo.

Una tappa cruciale

Il 5G-Advanced rappresenta una tappa cruciale nell’evoluzione delle reti mobili, promettendo miglioramenti sostanziali in termini di prestazioni e nuove funzionalità. Tuttavia, l’adozione su larga scala dipenderà dalla maturazione dell’ecosistema tecnologico, dalla disponibilità di dispositivi compatibili e dalla definizione di casi d’uso concreti che giustifichino gli investimenti. Gli operatori che sapranno navigare con successo questa transizione potrebbero ottenere vantaggi competitivi significativi nel panorama delle telecomunicazioni.