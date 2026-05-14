5G standalone, operazioni basate sull’intelligenza artificiale, piattaforme cloud-native, servizi IoT: le telco sanno chiaramente quali sono le capacità necessarie per crescere. Eppure, circa il 70% dei fornitori di servizi di comunicazione (Csp) non le ha ancora implementate su larga scala.
IL REPORT
5G avanzato al palo: troppe ambizioni e poca execution
Ericsson fotografa il divario tra obiettivi di crescita e capacità realmente dispiegate: senza reti standalone, network slicing, operazioni basate sull’AI e piattaforme IT SaaS, gli operatori rischiano di perdere nuove opportunità. In Italia pesano infrastrutture legacy e lentezza decisionale. Industria 4.0 tra i principali motori di sviluppo
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