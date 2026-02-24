Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

5G, Aws lancia il network slicing basato su AI agentica

Gli operatori du e Orange saranno i primi a varare, in occasione del Mobile World Congress, la soluzione creata in collaborazione con Nokia: l’intelligenza artificiale agentica analizzerà i dati Internet reali delle reti attive, adattando le caratteristiche dell’infrastruttura alle esigenze di utenti e applicazioni in uso

Pubblicato il 24 feb 2026
5g 2

Amazon Web Services introduce la prima soluzione di network slicing 5G-Advanced basata su intelligenza artificiale agentica in una rete 5G attiva. A esplorare questa innovazione all’interno delle rispettive reti (facendo leva su tecnologia Nokia) saranno per primi du, negli Emirati Arabi, e Orange in Europa.

