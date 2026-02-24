Amazon Web Services introduce la prima soluzione di network slicing 5G-Advanced basata su intelligenza artificiale agentica in una rete 5G attiva. A esplorare questa innovazione all’interno delle rispettive reti (facendo leva su tecnologia Nokia) saranno per primi du, negli Emirati Arabi, e Orange in Europa.
5G, Aws lancia il network slicing basato su AI agentica
Gli operatori du e Orange saranno i primi a varare, in occasione del Mobile World Congress, la soluzione creata in collaborazione con Nokia: l’intelligenza artificiale agentica analizzerà i dati Internet reali delle reti attive, adattando le caratteristiche dell’infrastruttura alle esigenze di utenti e applicazioni in uso
