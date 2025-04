5G, si rafforza la partnership Aethra Telecommunications-Fastweb: focus su facilità di installazione e customizzazione

Nello scenario delle Tlc, in continua trasformazione, la tecnologia 5G sta cambiando il modo in cui i servizi vengono offerti alla clientela business. L’introduzione di nuove unità esterne avanzate e sistemi di gestione sofisticati ha infatti permesso di utilizzare la quinta generazione mobile, sia come connessione primaria che come soluzione di backup per le reti in fibra ottica. Si tratta di un’evoluzione tecnologica in grado di migliorare la velocità e l’affidabilità delle connessioni e, al contempo, facilitare il deployment in scenari enterprise, grazie a funzionalità che consentono un’installazione più rapida ed efficace.

La gestione delle infrastrutture sta diventando sempre più integrata e automatizzata, garantendo un monitoraggio costante delle performance e della disponibilità dei servizi: ciò consente alle aziende di ottimizzare i propri processi interni e di offrire soluzioni personalizzate che rispondono alle esigenze specifiche del mercato.

Si rafforza la partnership A TLC (Aethra Telecommunications) e Fastweb

In questo scenario A TLC è stata confermata da Fastweb come vendor per i servizi in tecnologia 5G rivolti al mondo business, affiancando alle soluzioni integrate fornite fino ad ora la nuova Outdoor Unit WNRQQ-108 e i sistemi di management. La tecnologia 5G è impiegata sia come connettività principale che come backup ai servizi Ftth o Fttc.

Grazie al set di funzionalità che ne rende possibile il deployment in scenari Enterprise, Fastweb è in grado di sfruttare WNRQQ-108 per offrire servizi ad alto valore aggiunto sia in scenari internet che Vpn.

L’unità remota 5G di Aethra Telecommunications® consente inoltre di disaccoppiare fisicamente il router business dall’elemento che include la connettività radio: questo fattore, combinato alle caratteristiche di omnidirezionalità dell’antenna, rende il processo di installazione più veloce ed efficace.

“La sinergia con A TLC ci ha consentito di implementare servizi 5G evoluti dedicati alla nostra clientela Enterprise, con il vantaggio chiave dell’uso di tecnologie standard che hanno evitato il vendor lock-in sulle cpe – evidenzia Davide De Palo, Head of Network Engineering di Fastweb – La flessibilità della piattaforma di management ci ha permesso di costruire insieme tutto il set di customizzazioni funzionali atte a ottimizzare i processi di Delivery e Operations interni a Fastweb”.

La piattaforma di orchestrazione

Il management degli apparati è stato realizzato sfruttando la piattaforma di orchestrazione Edge Authority di TierOne, partner di A TLC.

L’architettura è stata disegnata per integrare tutti i processi di rilascio del servizio: tutti le fasi del ciclo di vita sono state gestite all’interno della piattaforma e combinate con sistemi di Fastweb, partendo dall’ordine fino al collaudo e includendo il monitoring dei KPIs di performance e disponibilità della sede.

“I requirement che caratterizzano un’offerta dedicata alla clientela enterprise sono specifici e necessitano di apparati con un set avanzato di funzionalità – spiega Luca Messina, Cto di A TLC – Inoltre, grazie alla collaborazione stretta con TierOne, le nostre soluzioni 5G offrono un sistema di orchestrazione dedicato che consente di rilasciare e monitorare le nuove connettività in tutte le fasi e in maniera completamente integrata con i servizi IT di Fastweb.”