Il tema del 5G sostenibile si impone con forza nel dibattito industriale, mentre le reti di nuova generazione accelerano e mettono sotto pressione consumi, costi e modelli infrastrutturali. L’avanzata dei servizi basati su AI, l’aumento del traffico e la richiesta di prestazioni a bassa latenza creano un paradosso: maggiore potenza di calcolo e migliori performance rischiano di tradursi in un impatto energetico crescente.
5G sostenibile: le tecnologie smart che riducono consumi ed emissioni
La trasformazione delle architetture mobili, sostenuta da funzioni intelligenti di risparmio energetico e da piattaforme virtualizzate, ridisegna i modelli di adozione nelle aziende. Le innovazioni riducono costi operativi, spazio occupato e impatto ambientale, aprendo la strada a implementazioni più agili nell’industria e nei servizi
