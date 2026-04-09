Private 5G, svolta Globalstar: meno complessità, più spazio all’AI industriale

La private 5G entra in una nuova fase di maturità. Con il lancio di una piattaforma end‑to‑end, XCom Ran di Globalstar punta a ridurre le barriere operative che ancora frenano l’adozione delle reti cellulari dedicate nelle imprese. L’obiettivo è chiaro: creare un’infrastruttura unica, scalabile e pronta per sostenere la crescita della AI fisica nei processi industriali, dall’automazione avanzata alla gestione di ambienti ad alta densità di dispositivi.

La notizia segna un passaggio strategico nel mercato delle reti private. Non si tratta solo di ampliare un portafoglio tecnologico, ma di proporre un modello integrato che unisce radio, core, orchestrazione e spettro. Un approccio pensato per aziende che vogliono risultati rapidi, senza dover affrontare la complessità tipica dei progetti telco tradizionali.

Un’architettura pensata per l’industria connessa

Al centro della proposta c’è la Supercell architecture, basata su standard O-Ran, che rappresenta il principale elemento di discontinuità. Questa architettura consente di aumentare la capacità fino a quattro volte rispetto alle soluzioni di private 5G oggi più diffuse, mantenendo copertura e prestazioni anche in contesti industriali ad alta interferenza.

Il valore non risiede solo nelle performance. La Supercell riduce la necessità di complesse attività di pianificazione radio e di sopralluoghi RF, semplificando la fase di deployment. In un contesto in cui le imprese chiedono tempi rapidi e costi prevedibili, la semplificazione diventa un fattore competitivo decisivo.

XCom Ran ha affiancato a questa architettura una nuova Radio Series, con soluzioni indoor e outdoor, progettate per garantire continuità di servizio tra ambienti produttivi, magazzini e aree esterne. L’integrazione nativa con il resto della piattaforma rafforza l’idea di un sistema unico, pensato per essere gestito anche da team IT non specialisti di reti mobili.

Dal core all’orchestrazione, un ecosistema unificato

La piattaforma include ora anche XCom Core, offerto come alternativa ai core di private 5G già disponibili tramite partner. A fare da collante è XCom Orchestrator, un sistema di gestione e orchestrazione multi‑tenant che consente di controllare l’intera infrastruttura da un’unica interfaccia. La promessa è ridurre drasticamente la curva di apprendimento, uno degli ostacoli principali all’adozione della private 5G in ambito enterprise.

In questo modo la rete diventa una piattaforma abilitante per l’automazione, non un elemento da presidiare con competenze telco dedicate. È un cambio di paradigma che avvicina la private 5G ai modelli di consumo tipici dell’IT e del cloud.

La leva dello spettro come fattore competitivo

Un altro elemento distintivo riguarda lo spettro. XCom Ran supporta il Band n48 in condivisione negli Stati Uniti e il Band n78, assegnato all’uso privato e industriale in Europa e in parte dell’Asia. A questo si aggiunge la possibilità, unica nel panorama attuale, di sfruttare il Band n53 di Globalstar, con licenza dedicata. Lo spettro dedicato riduce i rischi di interferenza e garantisce livelli di sicurezza e affidabilità difficili da ottenere con soluzioni puramente condivise.

A completare l’offerta arriva l’XCom Industrial Router, un dispositivo Cpe pensato per l’Industria 4.0, compatibile con tutte e tre le bande. L’obiettivo è facilitare l’integrazione della private 5G nei contesti produttivi esistenti, accelerando l’adozione di applicazioni basate su Ai e automazione avanzata.

Un modello basato su partnership industriali

La strategia di XCom Ran si fonda anche su un ecosistema di partner tecnologici. La collaborazione con fornitori di soluzioni Das, edge networking e dispositivi rugged consente di offrire implementazioni già testate e pronte per la messa in esercizio.

Secondo Michiel Lotter, Chief Executive Officer di Nextivity, “una delle tendenze più recenti nelle implementazioni wireless enterprise è la combinazione di sistemi Das moderni con la private 5G per offrire capacità e copertura pervasive indoor e outdoor. Queste soluzioni sono all’avanguardia nello sviluppo e siamo grati di avere un partner come il team XCom Ran che lavora con noi per rispondere alle esigenze dei clienti”.

Il tema della connettività in ambienti industriali complessi emerge anche nelle parole di Sagar Chandra, Executive Vice President di Rajant Corporation: “Rajant fornisce networking intelligente all’edge in settori industriali chiave. La nostra tecnologia Kinetic Mesh si allinea perfettamente con la soluzione private 5G di XCom Ran per risolvere sfide di connettività mission‑critical in contesti industriali outdoor complessi”.

Dispositivi e sicurezza al centro della strategia

La disponibilità di dispositivi compatibili rappresenta un ulteriore tassello. Zebra Technologies ha annunciato il supporto al Band n53 sui tablet enterprise ET 401, aprendo la strada all’utilizzo di spettro dedicato anche per applicazioni mobili sensibili.

“Zebra Technologies fornisce soluzioni rugged in diversi settori ed è in prima linea nell’aggiungere nuove tecnologie e opzioni di spettro ai propri dispositivi”, ha dichiarato James Poulton, Senior Vice President e General Manager, Enterprise Mobile Computing. “Abbiamo recentemente aggiunto il supporto al Band n53 di Globalstar ai nostri tablet enterprise ET 401, offrendo ai clienti l’opportunità di eseguire in modo sicuro le applicazioni più sensibili su spettro privato e dedicato”.

La sicurezza, in questo scenario, non è solo un requisito tecnico ma un abilitatore di nuovi modelli operativi, soprattutto in ambiti come logistica, manifattura e infrastrutture critiche.

Private 5G come piattaforma per la Ai fisica

Il filo conduttore dell’annuncio è il ruolo crescente della AI fisica. Sensori, robot autonomi e sistemi di visione richiedono reti deterministiche, a bassa latenza e ad alta affidabilità. La private 5G diventa quindi la base su cui costruire processi sempre più automatizzati.

Tamer Kadous, General Manager di XCom Ran Business Unit at Globalstar, sintetizza la visione: “Man mano che la AI fisica diventa la nuova normalità nell’automazione industriale, la quantità e i tipi di ottimizzazioni applicabili aumenteranno in modo esponenziale. I clienti chiedono un’architettura wireless completa, capace di adattarsi e crescere con le loro strategie di automazione, e partner in grado di supportarli nel percorso”.