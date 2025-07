Servizi digitali, la Gdo entra nel futuro con le infrastrutture 5G-ready

Le infrastrutture digitali 5G ready stanno portando diverse aziende italiane della Grande Distribuzione Organizzata nel mondo dei servizi avanzati 5.0. Nella GDO, infatti, sono oltre 50 le strutture tra supermercati, ipermercati e centri logistici – soprattutto nel Nord Italia – già abilitate alla copertura multipoeratore per location indoor grazie alle infrastrutture digitali “5G ready”, come le soluzioni DAS (Distributed Antenna System) e i repeater, di Inwit, il primo tower operator italiano e una delle principali digital infrastructure company.

GDO 5G-ready: un salto di qualità per i servizi digitali in-store

Le soluzioni DAS (Distributed Antenna System) e repeater installate da Inwit permettono di estendere la copertura del segnale cellulare in ambienti solitamente critici e ad alta pedonabilità come grandi superfici commerciali, magazzini interrati, parcheggi coperti e depositi, garantendo continuità di servizio a clienti, dipendenti e operatori logistici. Una rete stabile e multi-operatore che si traduce in un’esperienza di acquisto più fluida e in una gestione più efficiente del punto vendita.

Grazie alla copertura Inwit, i clienti possono utilizzare in modo ottimale i servizi digitali in-store, come l’app del supermercato, i pagamenti contactless, le carte fedeltà digitali, il click & collect o la gestione di coupon e promozioni da smartphone.

Il personale può invece contare su comunicazioni interne più rapide, su un controllo efficace dei flussi in tempo reale e su sistemi di sicurezza mobile always-on.

Rivoluzione 5.0 per la supply chain con IoT e Rfid

Le coperture DAS contribuiscono anche all’efficienza operativa della supply chain, supportando l’uso di dispositivi IoT, Rfid (Radio Frequency Identification, una tecnologia di riconoscimento univoco e automatico sempre più utilizzata nella logistica, nella distribuzione ma anche per la gestione degli asset, risolvendo inventari e sistemi di archiviazione) e soluzioni di logistica avanzata.

L’infrastruttura Inwit è progettata per integrarsi in modo discreto all’interno delle superfici commerciali, senza impatti sull’estetica, e con la possibilità di essere ampliata in base alla crescita dei servizi digitali e delle esigenze operative. Un sistema che abilita oggi le funzioni fondamentali per il commercio moderno e che è già pronto per supportare le applicazioni future legate alla digitalizzazione dei punti vendita e alla customer journey omnicanale.

“Con la digitalizzazione dei supermercati e dei grandi spazi della distribuzione organizzata, cresce anche la domanda di connettività stabile e performante. Accompagniamo questo cambiamento strutturale, abilitando servizi evoluti per clienti e operatori, migliorando l’efficienza delle strutture commerciali e contribuendo allo sviluppo di un settore chiave per l’economia italiana”, ha detto Gabriele Abbagnara, Direttore Indoor Coverage Solutions di Inwit.