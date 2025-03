Agentic AI e Tlc, la nuova frontiera per l’automazione nelle reti

Gli Agenti Ai sono la prossima frontiera per l’efficienza e prestazioni delle Tlc: ne è convinta ServiceNow, società di It management, che ha annunciato il lancio di agenti di intelligenza artificiale rivolti specificamente a i fornitori di servizi di comunicazione (Csp).

Gl Agenti Ai sono dei sistemi di intelligenza artificiale in grado di prendere decisioni e intraprendere azioni in modo autonomo, con un intervento umano minimo. Le società di telecomunicazioni possono utilizzare gli Ai agents, ad esempio, per identificare e risolvere le interruzioni del servizio nella rete e aiutare i clienti a risolvere i problemi di fatturazione (in modo molto simile a un agente umano del call center).

Non si tratta, però, semplicemente di una nuova versione dei chatbot, ha chiarito in un blog post Rohit Batra, Vp and head of product management for Telecom, media and technology, ServiceNow, ma di un avanzamento nei sistemi di automazione. Gli agenti Ai di ServiceNow, infatti, possono “imparare, ragionare, collaborare e risolvere i problemi in modo autonomo”. Inoltre, ServiceNow può “orchestrare più agenti di intelligenza artificiale su un’unica piattaforma, assicurando che lavorino insieme senza problemi”.

Ai agents, nuova frontiera per le operazioni delle telco

Gli agenti Ai di ServiceNow sono stati progettati con il software Ai Enterprise di Nvidia. Anche Nvidia ha più volte ribadito che l’Ai agenziale è la prossima grande rivoluzione per le imprese: il ceo del chipmaker, Jensen Huang, prevede che Nvidia stessa un giorno avrà oltre 100 milioni di assistenti di intelligenza artificiale.

Già a ottobre Huang aveva affermato che Nvidia stava lavorando con ServiceNow, e con altre aziende, tra cui Sap, per inserire nei loro sistemi soluzioni basate sugli agenti.

Più visibilità sulla rete, miglior servizio clienti

Nvidia e ServiceNow hanno “il potenziale per consentire ai fornitori di telecomunicazioni di portare a risoluzioni più veloci, aumentare l’affidabilità e migliorare le esperienze dei clienti su larga scala”, secondo John Byrne, research VP, Csp Operations & monetization industry practice, Idc.

Shamik Basu, Vp of Strategic connectivity di Verizon Business, ha detto dichiarato alla testata Fierce Network nel corso del recente Mobile world congress di Barcellona che le aziende stanno utilizzando ServiceNow per ottenere una migliore visibilità delle loro risorse di rete e integrare queste informazioni nei loro strumenti esistenti. In Verizon, ServiceNow “alimenta i diversi strumenti per migliorare i servizi gestiti”, ha detto Basu, perché consente alla telco di integrarsi nativamente sulla piattaforma dei clienti.

Assistenti Ai, ServiceNow acquista Moveworks

Proseguendo il suo affondo nello spazio Ai, ServiceNow ha anche annunciato l’acquisizione della startup di intelligenza artificiale Moveworks per 2,85 miliardi di dollari. Moveworks fornisce assistenti di intelligenza artificiale per oltre 350 grandi imprese, tra cui Instacart, Palo Alto Networks, Siemens, Toyota e altre ancora.

L’entusiasmo riguardo all’uso dell’Ai nelle imprese per aumentare l’efficienza delle operazioni è alto, ma questo non significa che tutte siano pronte a passare dalle sperimentazioni alle implementazioni su vasta scala. Jason Andersen, Vp and principal analyst, Moor Insights & strategy, afferma che ci sono ancora diversi ostacoli da superare nelle organizzazioni prima di essere pronte a implementare i sistemi di Ai agenziale: probabilmente, non vedremo soluzioni ad ampio raggio fino al 2026.