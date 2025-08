AI generativa, Fastweb+Vodafone aderisce al Codice di condotta UE

Fastweb+Vodafone compie un altro passo verso l’innovazione responsabile. Sottolineando il proprio impegno nella costruzione di un’intelligenza artificiale sicura e trasparente, l’azienda si distingue come una delle prime in Europa a firmare il Codice di Condotta europeo per i modelli di GenAI.

Non si tratta soltanto di una formalità: la sottoscrizione del codice è la testimonianza di un’attenzione costante alla conformità con le normative europee, spiega l’azienda in una nota, un valore che guida ogni iniziativa legata alla AI.

Con il modello linguistico FastwebMIIA, sviluppato by design in linea con l’AI Act, Fastweb+Vodafone non solo si adegua, ma anticipa le scadenze – sottolinea l’azienda – tracciando un futuro in cui sicurezza, trasparenza e innovazione sono indissolubilmente legati.

Il Codice di condotta: sicurezza, trasparenza e rispetto delle normative

Il Codice di Condotta emanato dalla Commissione Europea stabilisce una serie di principi e obblighi che i fornitori di modelli di GenAI devono seguire per garantire che i loro strumenti siano sicuri e rispettosi dei diritti di proprietà intellettuale. Adottando questo codice, Fastweb+Vodafone si impegna non solo a seguire i principi di trasparenza e sicurezza, ma anche a mantenere la conformità alle normative sui diritti d’autore, che sono essenziali per l’uso legittimo dei dati.

La decisione di aderire al Codice è anche il risultato di un intenso lavoro di collaborazione, portato avanti dal 2024, tra Fastweb+Vodafone e la Commissione Europea. Questo impegno continuo ha contribuito a sviluppare il modello linguistico FastwebMIIA, che oggi è conforme ai più alti standard richiesti dall’AI Act, in anticipo di ben due anni rispetto alla scadenza prevista per l’applicazione della normativa, fissata per agosto 2027.

FastwebMIIA: un modello linguistico avanzato per l’AI generativa

FastwebMIIA è il cuore della piattaforma FastwebAI Suite, lanciata dall’operatore a fine maggio, che offre servizi e strumenti di Intelligenza Artificiale Generativa dedicati alle aziende e alle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di un modello linguistico che è stato progettato by design per rispondere alle prescrizioni dell’AI Act, assicurando una gestione dei dati conforme alle normative europee. Grazie a un allenamento specifico in lingua italiana, utilizzando solo dati provenienti da fonti autorevoli, FastwebMIIA è pronto per affrontare le sfide del futuro, si legge in una nota, in modo sicuro e trasparente.

Il modello di governance di Fastweb+Vodafone

Il percorso di compliance di Fastweb+Vodafone non si limita alla sola adesione al Codice di Condotta, ma è parte di una strategia più ampia che comprende l’ottenimento della certificazione ISO 42001. Questo riconoscimento pone l’azienda tra le prime in Europa a rispettare i più elevati standard di governance e compliance, posizionandola come un esempio di eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale.

La FastwebAI Suite è supportata da infrastrutture tecnologiche avanzate, che includono data center di ultima generazione in Italia e il Supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD operativo da luglio. Questi sistemi sono progettati per garantire sicurezza, trasparenza e pieno controllo dei dati, rispondendo così in modo completo alle sfide poste dalle normative dell’AI Act.

Conformità all’AI Act: Una Visione per il Futuro

La conformità anticipata dell’azienda al Codice di Condotta, infine, non solo evidenzia l’impagno di Fatweb+Vodafone per l’innovazione responsabile, ma dimostra anche una visione a lungo termine per lo sviluppo e l’integrazione dell’AI Generativa. La presenza di FastwebMIIA all’interno della FastwebAI Suite assicura che tutte le soluzioni fornite siano end-to-end, costruite su infrastrutture sovrane in Italia, in un contesto altamente sicuro e conforme.