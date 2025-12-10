L’AI-Ran rappresenta oggi un punto di svolta strategico per gli operatori mobili e per l’intero ecosistema digitale. Non è più una scelta tecnologica opzionale, ma un fattore di competitività strutturale, capace di determinare l’efficienza e la sostenibilità delle reti.
AI-Ran, come trasformare la complessità di rete in vantaggio competitivo
L’evoluzione delle reti mobili rende l’intelligenza artificiale nel Ran un passaggio obbligato. Automazione, qualità dei dati, governance e interoperabilità diventano i pilastri di un nuovo modello operativo per operatori, fornitori e pubblica amministrazione. Dalla visione di Senza Fili ai dati Idc/Amdocs, ecco come la tecnologia può ridefinire l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture digitali
