Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

#roadtotelco

AI-Ran, come trasformare la complessità di rete in vantaggio competitivo

Home Telco
Indirizzo copiato

L’evoluzione delle reti mobili rende l’intelligenza artificiale nel Ran un passaggio obbligato. Automazione, qualità dei dati, governance e interoperabilità diventano i pilastri di un nuovo modello operativo per operatori, fornitori e pubblica amministrazione. Dalla visione di Senza Fili ai dati Idc/Amdocs, ecco come la tecnologia può ridefinire l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture digitali

Pubblicato il 10 dic 2025
intelligenza-artificiale-2, AI nelle telecomunicazioni

L’AI-Ran rappresenta oggi un punto di svolta strategico per gli operatori mobili e per l’intero ecosistema digitale. Non è più una scelta tecnologica opzionale, ma un fattore di competitività strutturale, capace di determinare l’efficienza e la sostenibilità delle reti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • banda ultralarga-reti-network

  • l'approfondimento

    Identità delle macchine, il nuovo rischio sistemico per le reti telecom

    12 Nov 2025

    di Federico Santi

    Condividi
  • Gsma Intelligence

  • NUOVI BUSINESS

    Oltre la connettività: i servizi cloud, Ai e cybersecurity valgono mille miliardi di dollari per le telco. Ecco come sbloccare il potenziale

    15 Ott 2025

    Condividi
  • Screenshot 2025-09-30 alle 14.09.19

  • scenari

    GenAI, entro il 2026 diventerà prerequisito per ogni software

    30 Set 2025

    Condividi
  • Screenshot 2025-08-05 alle 14.33.13

  • il report

    Telco AI, il mercato accelera: customer care e edge computing al centro della trasformazione

    08 Ago 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x