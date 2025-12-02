AI, rete autonoma e 5G: la svolta di Wind Tre

L’intelligenza artificiale, in particolare nelle sue applicazioni generative, rappresenta una forza dirompente destinata a trasformare profondamente tutte le tecnologie e i processi aziendali. Le opportunità spaziano dall’efficientamento delle attività di gestione della rete all’incremento della produttività del personale, passando per il miglioramento dell’esperienza dei clienti e l’apertura a nuovi modelli di business basati su servizi innovativi. Wind Tre sta investendo in tutte queste direzioni, consapevole che la capacità di evolvere rapidamente sarà un fattore competitivo decisivo.

Automazione intelligente e rete autonoma

Nel quadro dei progetti di evoluzione tecnologica, l’azienda ha già avviato un percorso strutturato di automazione delle attività legate alla gestione e alla risoluzione dei guasti, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente tali funzionalità grazie all’intelligenza artificiale agentica. Questo percorso mira a una progressiva migrazione verso una rete sempre più autonoma, capace di affrontare la crescente complessità operativa derivante dall’introduzione di nuove tecnologie, come il 5G Stand Alone e, in futuro, il 6G. La trasformazione riguarda non solo le attività di esercizio e manutenzione, ma anche la pianificazione, la progettazione e l’ottimizzazione dell’infrastruttura.

Un nuovo modello di servizio clienti

Parallelamente, Wind Tre sta ripensando in modo radicale i processi di relazione con i clienti attraverso l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale in grado di gestire i contatti in maniera più rapida, efficace e personalizzata. Dalle funzioni predittive a quelle di ricerca, sintesi e generazione, l’AI abilita un modello di servizio capace di seguire autonomamente l’intero ciclo di vita delle richieste: dall’attivazione iniziale alla configurazione, fino alle fasi di ottimizzazione e assurance. In un contesto in cui la velocità di attivazione e la reattività sono fattori essenziali, queste innovazioni si rivelano decisive.

Le iniziative messe in campo confermano l’impegno di Wind Tre nella trasformazione digitale dei propri processi e, più in generale, del tessuto industriale italiano. Ne è testimonianza la realizzazione della prima rete 5G Stand Alone in Italia, concepita per offrire connettività avanzata e servizi evoluti alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni.