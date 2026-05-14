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Banda ultralarga, maxi-finanziamento Bei a FiberCop: 1 miliardo per spingere la rete Ftth

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Prima tranche da 500 milioni già firmata. Obiettivo: estendere la banda ultralarga a 5,8 milioni di case e imprese entro il 2027 con velocità fino a 10 Gbps. Focus sulle aree del Mezzogiorno

Pubblicato il 14 mag 2026
Firma accordo G.Vigliotti Vicepresidente BEI e M. Sarmi, Presidente e AD FiberCop

La Banca europea per gli investimenti (Bei) rafforza la propria scommessa sulla digitalizzazione e la banda ultralarga italiana con un finanziamento fino a 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, la società che gestisce una delle principali infrastrutture di rete del Paese. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo della banda ultralarga in fibra ottica Ftth (Fiber-to-the-Home), contribuendo al raggiungimento dei target nazionali ed europei di connettività gigabit.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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