La Banca europea per gli investimenti (Bei) rafforza la propria scommessa sulla digitalizzazione e la banda ultralarga italiana con un finanziamento fino a 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, la società che gestisce una delle principali infrastrutture di rete del Paese. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo della banda ultralarga in fibra ottica Ftth (Fiber-to-the-Home), contribuendo al raggiungimento dei target nazionali ed europei di connettività gigabit.
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Banda ultralarga, maxi-finanziamento Bei a FiberCop: 1 miliardo per spingere la rete Ftth
Prima tranche da 500 milioni già firmata. Obiettivo: estendere la banda ultralarga a 5,8 milioni di case e imprese entro il 2027 con velocità fino a 10 Gbps. Focus sulle aree del Mezzogiorno
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