Banda ultralarga, Sky guarda alle pmi: in arrivo soluzioni innovative

Le piccole e medie imprese (Pmi) si fanno sempre più digitali, e una connessione Internet affidabile e veloce, supportata dalla diventa fondamentale per garantire il buon funzionamento quotidiano delle attività. Con il lancio di Sky Wifi Business, Sky risponde alle richieste di un mercato che chiede soluzioni con elevate prestazioni per sostenere la trasformazione digitale dei professionisti e delle Pmi. Questa offerta si distingue per la fibra a banda ultralarga fino a 1 Gbps e per il modem WiFi 6 incluso, che garantisce connessioni stabili e rapide, ideali per gestire attività quotidiane come videochiamate, cloud computing e transazioni online.

Questa evoluzione dell’offerta Sky, che si è sempre concentrata sulla connettività domestica, si rivolge ora a un pubblico di professionisti e microimprese, ampliando la portata della proposta. Come sottolineato da Daniele Fiorucci, Connectivity Marketing and Commercial Senior Director di Sky Italia: “Con Sky Wifi Business portiamo nel mondo del lavoro la qualità e la potenza della connessione Sky Wifi. A cinque anni dal lancio del nostro ultrabroadband, è un’evoluzione naturale della nostra offerta per mettere le nostre tecnologie al servizio di oltre quattro milioni di microimprese e dei professionisti. Vogliamo essere così un partner di valore e affidabile anche per chi lavora ogni giorno, con una connessione sicura, veloce e stabile per rispondere al meglio alle reali esigenze del business”.

WiFi 6 e la nuova era della banda ultralarga professionale

Il lancio di Sky Wifi Business segna una vera e propria evoluzione nel mondo della connettività professionale, introducendo il modem WiFi 6, che offre prestazioni superiori rispetto alle versioni precedenti. Il WiFi 6 è pensato per gestire con efficienza ambienti densi, come quelli di uffici e piccole attività commerciali, dove più di 100 dispositivi possono essere connessi contemporaneamente. Grazie alla capacità di selezionare la miglior frequenza disponibile, il WiFi 6 assicura una connessione stabile e performante anche nei momenti di picco, senza compromettere la velocità.

Inoltre, la funzionalità WiFi Sicuro rappresenta un ulteriore vantaggio per i professionisti e le Pmi, poiché protegge i dispositivi da minacce come virus e malware, garantendo che le operazioni digitali quotidiane siano sicure. Questa attenzione alla sicurezza è fondamentale, considerando l’aumento delle minacce informatiche e la crescente digitalizzazione dei processi aziendali.

Non solo banda ultralarga

Oltre alla connessione fibra a banda ultralarga, Sky Wifi Business offre una serie di vantaggi pensati per le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Una delle principali caratteristiche è il servizio di assistenza clienti dedicato, attivo sette giorni su sette. I professionisti e i titolari di Pmi possono così contare su un supporto rapido e tempestivo, con un team specializzato che garantisce una risoluzione immediata delle problematiche legate alla connettività.

Inoltre, l’offerta è compatibile con i principali sistemi di pagamento elettronico, semplificando la gestione delle transazioni online, che sono ormai una componente fondamentale delle attività commerciali moderne. La connessione sicura e veloce diventa quindi un elemento che permette alle Pmi di concentrarsi sulla crescita e sullo sviluppo delle loro attività, senza dover preoccuparsi di problemi legati alla rete.

La crescita del mercato della connettività

L’introduzione di Sky Wifi Business avviene in un contesto più ampio, in cui le aziende stanno affrontando una transizione verso ambienti di lavoro sempre più digitalizzati e ibridi. La crescente adozione di dispositivi IoT, il crescente uso del cloud computing e l’espansione delle smart home sono fattori che richiedono reti Wi-Fi sempre più robuste e sicure. Questo è particolarmente evidente in Italia, dove, secondo i dati dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, il mercato delle smart home ha raggiunto un valore di quasi 900 milioni di euro nel 2024, con una crescita del 11% rispetto all’anno precedente.

In questo scenario, la diffusione di tecnologie come il WiFi 6, WiFi 6E e la prossima evoluzione del WiFi 7 è fondamentale per sostenere la crescente domanda di connettività, non solo per le abitazioni, ma anche per le piccole e medie imprese. Queste tecnologie sono in grado di gestire carichi di dati più elevati, migliorare l’efficienza delle reti e ridurre la latenza, aspetti cruciali per chi dipende dalla connessione per gestire applicazioni critiche e processi aziendali quotidiani.

Sicurezza, sostenibilità e banda ultralarga

Con l’evoluzione delle tecnologie wireless, la sicurezza e l’efficienza energetica stanno diventando due fattori chiave nella progettazione delle nuove soluzioni di connettività. Il WiFi 6, infatti, non solo offre prestazioni migliori, ma è anche pensato per essere più efficiente dal punto di vista energetico, un aspetto fondamentale in un mondo sempre più interconnesso e orientato alla sostenibilità.