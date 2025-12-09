Il governo britannico ha annunciato una nuova strategia per la protezione dei cavi sottomarini che garantiscono la connettività digitale del Paese. In particolare, verranno utilizzati vascelli a guida autonoma affiancati a navi da guerra con equipaggio e a una flotta aerea, il tutto coordinato con l’ausilio di piattaforme AI based.
Cavi sottomarini, il Regno Unito lancia un programma di difesa ibrida
L’iniziativa, denominata Atlantic Bastion, costituirebbe una risposta all’escalation delle attività di sorveglianza russe nel mare del Nord. Il segretario alla Difesa John Healey: “Puntiamo a creare una forza basata sull’AI incredibilmente avanzata in grado di individuare, scoraggiare e sconfiggere le minacce”
