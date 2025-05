Cavi sottomarini, Retelit e Quadrivium insieme per un nuovo Pop a Genova

Rafforzare il ruolo della città di Genova come snodo fondamentale per la connettività nel Mediterraneo e nuovo gateway globale verso l’Europa continentale: è questo l’obiettivo del nuovo point of presence nel capoluogo ligure che scaturisce dalla partnership tra Quadrivium Digital, provider di data center carrier-neutral e infrastrutture di approdo per cavi sottomarini, e Retelit, operatore specializzato nelle telecomunicazioni e focalizzato sul mercato B2B.

Grazie a questa collaborazione, che consentirà lo sviluppo di infrastrutture digitali all’avanguardia e metterà le basi per servizi sempre più evoluti a supporto di aziende, carrier e provider internazionali, viene mosso un passo decisivo per il lancio di QGEN01, il data center di punta di Quadrivium a Genova, il primo di interconnessione carrier-neutral nella città, la cui apertura è prevista per il quarto trimestre del 2025.

Il nuovo data center offrirà 12 MW di potenza IT e sarà dotato di un’infrastruttura avanzata per l’approdo di cavi sottomarini, tra i quali un condotto, un pozzetto sulla spiaggia e un fronthaul dedicato, con una capacità tale da ospitare fino a 8 nuovi sistemi di cavi sottomarini.

Retelit potenzia la connettività con il nuovo PoP a Genova

Grazie alla sua rete e all’Avalon Campus, il più grande hub di interconnessione italiano situato in Via Caldera a Milano, Retelit “proietterà il nuovo data center di Quadrivium nel cuore dell’Internet italiano attraverso due percorsi in fibra ottica ad alta capacità completamente diversificati e ridondanti – si legge in una nota – che lo collegheranno direttamente all’Avalon Campus.

La collaborazione con Quadrivium Digital rappresenta per Retelit un’opportunità per ampliare la propria offerta di connettività e data center, connettendo aziende e operatori internazionali all’Italia, attraverso un presidio strategico a Genova. L’obiettivo è rispondere alla crescente domanda di infrastrutture digitali distribuite e ad alte prestazioni, in grado di supportare applicazioni moderne che richiedono elaborazioni in tempo reale e una gestione dei dati su larga scala, in particolare in luoghi, come in QGEN01, dove si concentra il traffico internazionale.

I clienti ospitati presso il data center di Quadrivium, prosegue il comunicato, potranno sfruttare appieno l’infrastruttura di rete ad alte prestazioni di Retelit, che consente di trasportare i dati dall’area metropolitana di Genova verso destinazioni globali in modo affidabile e senza interruzioni.

Avalon Campus

Avalon Campus rappresenta uno degli snodi infrastrutturali digitali più rilevanti dell’Europa meridionale, ospitando la maggior parte degli operatori Tlc, cloud provider, piattaforme Ott e servizi di streaming, a cui è possibile interconnettersi facilmente. QGEN01 beneficerà anche di un collegamento diretto con il MIX, il principale punto di interscambio Internet italiano che conta oltre 400 reti connesse, realizzato tramite l’Avalon Campus di Retelit.

Genova nuovo hub europeo per i cavi sottomarini

Genova sta rapidamente diventando un importante hub europeo di approdo per i cavi sottomarini e la nuova porta di accesso all’Europa continentale per i cavi che collegano Asia e Africa, attirando sistemi come Blue Raman / BlueMed, 2Africa e numerosi cavi regionali. L’alleanza tra Quadrivium e Retelit rappresenta un passo rilevante nello sviluppo dell’ecosistema digitale italiano e mira a sbloccare nuove rotte dall’Asia e dall’Africa verso l’Europa, e percorsi resilienti verso il cuore del continente e le metropoli FLAP (Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi).

QGEN01 abilita un nuovo ecosistema digitale nel Mediterraneo

“La nostra partnership con Retelit segna un momento di trasformazione per la connettività nel Mediterraneo – afferma Aditya Ayyagari, Ceo di Quadrivium Digital -QGEN01 non è solo un altro data center: è un catalizzatore per un nuovo ecosistema di peering che unisce cavi sottomarini, carrier globali, hyperscaler e IXP. Finora il peering europeo si è concentrato principalmente nelle metropoli dell’entroterra, con Marsiglia come unica eccezione costiera: Genova è ora pronta a salire sul palcoscenico. Con QGEN01 non stiamo solo offrendo diversificazione nell’approdo e nell’interconnessione; stiamo contribuendo a definire una delle future capitali digitali d’Europa. Collaborare con un leader infrastrutturale visionario come Retelit è esattamente ciò che serve per realizzare questa visione”.

Strategia Retelit: espansione del network digitale con il PoP a Genova

“Siamo entusiasti di annunciare l’imminente apertura di un nuovo Point of Presence (PoP) all’interno del nuovo data center di Quadrivium a Genova – aggiunge Diego Teot, Head of Ott, Media & Telco di Retelit – Questa iniziativa rientra nella strategia di espansione infrastrutturale di Retelit e rafforza la nostra presenza in una regione chiave per il traffico dati nazionale e internazionale. I clienti che saranno ospitati presso il data center di Quadrivium potranno beneficiare della rete di Retelit per il trasporto senza interruzioni del traffico dall’area metropolitana di Genova verso qualsiasi destinazione globale coperta dalla nostra rete. La connettività sarà disponibile tramite soluzioni Dark Fiber, Wavelength o Ethernet, offrendo la massima flessibilità e le migliori prestazioni”.