Connettività paneuropea: Exa infrastructure annuncia Visegrád, maxi dorsale in fibra ottica

L’Europa centro-orientale avrà la sua più grande dorsale per la connettività in fibra ottica grazie al progetto Visegrád firmato da Exa infrastructure. Il progetto collegherà Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria alla rete hyperscale di Exa in Germania e Austria: è il più grande dispiegamento nella regione di un backbone paneuropeo negli ultimi 25 anni.