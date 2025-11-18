Una ricostruzione accurata, quasi d’archivio, degli eventi che hanno fatto la storia del World Wide Web in Italia. È questo, prima di ogni altra cosa il resoconto restituito dal libro “1995-2025 Trent’anni di Internet. Storie dello sviluppo dell’Internet italiana raccontate dai protagonisti”, edito da Aiip, l’associazione tricolore degli Internet provider, e disponibile in formato cartaceo su Amazon.
la lettura
Dai pionieri della rete alla fibra: Aiip ripercorre 30 anni di Internet in Italia
In vendita su Amazon un libro che racconta tre decenni di trasformazioni digitali nel nostro Paese, attraverso le esperienze di chi ha investito in nuove infrastrutture e servizi per collegare persone, aziende e pubbliche amministrazioni
Who's Who
Aziende
Argomenti
Canali