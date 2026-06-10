La fibra resta il principale successo infrastrutturale dell’ultimo decennio nelle telecomunicazioni. In Europa, Nord America e in diverse aree dell’Asia-Pacifico, gli operatori hanno investito in reti capaci di abilitare connessioni gigabit e multi-gigabit per famiglie e imprese. Ma la partita della banda ultralarga non si gioca più soltanto sulla velocità di accesso.

La qualità reale della connessione, quella percepita dagli utenti nelle attività quotidiane, dipende da un insieme molto più ampio di fattori. Wi-Fi domestico, dispositivi connessi, routing, interconnessioni, vicinanza ai data center e capacità di recupero in caso di disservizi sono ormai elementi decisivi quanto la fibra che arriva fino a casa o in azienda.

È questo il punto centrale emerso dalla Research collaboration tra Ookla e Kpmg Italy: una linea veloce non garantisce automaticamente una buona esperienza end-to-end. Due utenti con offerte in fibra simili possono sperimentare prestazioni molto diverse, a seconda dell’apparato Wi-Fi utilizzato, della distanza dai nodi di interconnessione, della posizione dei servizi cloud e delle scelte di instradamento del traffico effettuate dagli operatori.

Wi-Fi e dispositivi diventano il collo di bottiglia

Il primo ostacolo, rileva Ookla, si trova spesso dentro casa. Anche la connessione più performante può essere limitata da router datati, copertura insufficiente, standard Wi-Fi non aggiornati o dispositivi non più in grado di sfruttare la capacità disponibile.

Le tecnologie più recenti, come Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, consentono miglioramenti significativi, ma la loro adozione resta disomogenea. Secondo i dati Ookla, in Europa esistono differenze marcate nell’utilizzo dei nuovi standard anche tra Paesi con una forte diffusione della fibra.

Il problema riguarda anche smartphone, laptop, smart tv e altri device connessi. I cicli di sostituzione si stanno allungando e molti utenti utilizzano ancora hardware compatibile solo con standard più vecchi, come il Wi-Fi 5. Una connessione multi-gigabit perde gran parte del suo valore se il dispositivo o il router non sono in grado di sostenerne le prestazioni.

Gli operatori stanno rispondendo con router più evoluti, servizi Wi-Fi gestiti, soluzioni mesh e garanzie di copertura per tutta l’abitazione. L’obiettivo è spostare l’attenzione dalla sola promessa commerciale sulla velocità nominale alla qualità effettiva dell’esperienza utente.

La latenza pesa più della velocità

Nel dibattito sulla banda larga si parla spesso di download, ma molte applicazioni digitali dipendono in modo decisivo dalla latenza. Gaming online, videoconferenze, applicazioni cloud e servizi basati sull’intelligenza artificiale richiedono che il traffico si muova in modo rapido e stabile tra utenti e piattaforme.

Qui entrano in gioco i punti di interscambio Internet, gli accordi di peering tra reti, la distribuzione delle infrastrutture cloud e content delivery, l’efficienza del routing e la localizzazione fisica dei servizi. La distanza dai nodi principali può fare la differenza anche in presenza di copertura in fibra.

Il caso italiano citato da Ookla è emblematico: la latenza nel gaming varia sensibilmente tra le regioni, nonostante l’ampia disponibilità di reti in fibra. Gli utenti del Sud risultano più lontani dai principali punti di interconnessione e dalle infrastrutture digitali concentrate nell’area di Milano, con effetti concreti sulle prestazioni percepite.

La geografia digitale diventa quindi un nuovo fattore di disuguaglianza. Non basta portare la fibra sul territorio: occorre avvicinare contenuti, capacità cloud e nodi di interconnessione agli utenti finali.

L’intelligenza artificiale alza l’asticella delle reti

Per anni, navigazione web, email e streaming video hanno rappresentato i principali casi d’uso della rete. In molti di questi scenari, qualche millisecondo in più non comprometteva in modo sostanziale l’esperienza. Con l’intelligenza artificiale, il quadro cambia.

Le applicazioni di AI diventano sempre più interattive. Modelli vocali e video in tempo reale, assistenti conversazionali, strumenti collaborativi e servizi cloud-based richiedono collegamenti più reattivi e costanti. Resta ancora aperto il bilanciamento tra inferenza locale, direttamente sui dispositivi, e workload più pesanti eseguiti nel cloud, ma la direzione è chiara: le reti dovranno garantire bassa latenza, jitter ridotto e migliori prestazioni in upload.

L’upload, in particolare, potrebbe diventare più importante rispetto al passato. Gli investimenti di rete sono stati storicamente guidati dalla domanda di download, ma molte applicazioni AI prevedono l’invio continuo di voce, immagini, video, dati contestuali e input complessi verso infrastrutture remote.

Chi si trova lontano dai principali hub di rete e dai data center rischia di sperimentare servizi meno fluidi, meno reattivi e più discontinui. La crescita dell’AI interattiva potrebbe quindi rendere ancora più evidenti le disparità territoriali nella qualità della connettività.

Satellite e accesso fisso wireless non sostituiscono la fibra

Il broadband satellitare viene spesso presentato come un concorrente della fibra. In realtà, gli attuali modelli di utilizzo indicano uno scenario diverso: satellite e accesso fisso wireless sono tecnologie sempre più complementari, non alternative.

L’accesso fisso wireless utilizza segnali radio per portare la connettività senza la necessità di cablaggi fisici fino all’utente. Può essere implementato rapidamente e con costi più contenuti nelle aree dove la fibra è difficile da giustificare economicamente, per esempio in territori poco densamente popolati, zone stagionali o contesti con ostacoli geografici.

Il satellite, invece, consente di raggiungere località estremamente remote e può svolgere un ruolo crescente come connettività di backup quando le reti terrestri non sono disponibili. Fibra, accesso fisso wireless e satellite rispondono a esigenze diverse: capacità e scalabilità nel primo caso, rapidità e flessibilità nel secondo, copertura estrema e ridondanza nel terzo.

Alcuni utenti scelgono soluzioni satellitari o wireless anche dove la fibra è presente, attratti da installazioni più semplici o da contratti di breve durata. Ma il loro ruolo principale resta quello di colmare i vuoti geografici e aumentare la resilienza complessiva delle reti.

La resilienza diventa una leva commerciale

La connettività è ormai infrastruttura critica per lavoro, scuola, intrattenimento, servizi pubblici e sicurezza. Per questo la resilienza, cioè la capacità della rete di continuare a funzionare o di ripristinarsi rapidamente durante guasti e interruzioni, sta diventando una priorità per operatori, regolatori e utenti.

Il blackout iberico del 2025, che ha colpito infrastrutture critiche in Spagna e Portogallo, ha rafforzato l’attenzione su alimentazione di backup, autonomia delle reti, ridondanza satellitare e soluzioni pensate per garantire la continuità del servizio.

In alcuni mercati, la resilienza si sta trasformando da tema tecnico di back-office a funzionalità vendibile al cliente finale. Negli Stati Uniti, T-Mobile ha sviluppato Super Broadband, che combina una connessione terrestre fixed wireless con Starlink per offrire alle imprese un’opzione di failover garantita. Nel Regno Unito, Vodafone propone una soluzione con batteria di backup per clienti residenziali che dipendono dalla linea fissa per chiamate d’emergenza o servizi di teleassistenza.

Sono esempi ancora iniziali, ma indicano una tendenza netta: gli operatori non saranno più valutati soltanto sulla velocità massima promessa, ma anche sulla capacità di mantenere connessi utenti e imprese nei momenti critici.

La nuova competizione sarà sulla qualità percepita

L’industria della banda larga ha costruito la propria crescita sull’espansione della fibra e sull’aumento progressivo delle velocità di accesso. Questi investimenti restano essenziali, ma non sono più sufficienti a definire la qualità del servizio.

La nuova fase del mercato si giocherà su ciò che circonda la rete di accesso: Wi-Fi domestico, apparati, dispositivi, interconnessioni, routing, cloud, content delivery, ridondanza e tecnologie complementari come satellite e accesso fisso wireless.

Come sintetizza il webinar di Ookla Research, “La fibra non basta: apparati Wi-Fi, interconnessione e satellite nell’equazione della qualità della banda larga”. È una formula che descrive bene il cambio di prospettiva in corso. Il futuro del broadband non sarà costruito soltanto su connessioni più veloci, ma su esperienze più affidabili, omogenee e resilienti.