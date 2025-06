Il NetBook di FiberCop: tecnologia e infrastruttura per supportare l’Italia

Ventisei milioni di chilometri di fibra ottica, 10.500 centrali, 160 mila armadi ripartilinea. E’ la rete di FiberCop descritta nel NetBook 2025, un documento che contiene i principali dati dell’infrastruttura digitale dell’azienda con viste nazionali, regionali e per province. Il NetBook di FiberCop rappresenta l’estensione, la solidità e la capacità della rete. Uno strumento che, attraverso numeri chiari e aggiornati, mette in luce la capillarità di FiberCop e la consistenza sul territorio confermando la sua importanza nella trasformazione digitale del Paese.

Come sottolinea Alma Fazzolari, Responsabile Strategic Governance di FiberCop: “Il NetBook di FiberCop è il nostro biglietto da visita numerico che mette in risalto la grandezza e la capillarità della nostra infrastruttura di rete, la sua leadership in termini di consistenza e capacità. I dati pubblicati danno evidenza della solidità di FiberCop e fanno capire la sua importanza per il sistema Paese con il suo ruolo di guida nel contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda digitale europea”.

Alcuni dati sulla rete FiberCop

Aggiornato al 31 dicembre 2024, l’infrastruttura di rete FiberCop consta di 26 milioni di chilometri di fibra posata su tutto il territorio nazionale, circa 10.500 centrali, 160.000 armadi ripartilinea. FiberCop ha raggiunto in Fttx (Ftth o Fttc) circa 6.000 comuni, garantendo la copertura a oltre 28 milioni di unità immobiliari, pari a oltre il 90% del totale. I comuni raggiunti in Ftth sono più di 2.500, con una copertura di oltre 12 milioni di unità immobiliari, pari al 39% del totale. Trieste, Pescara e Roma (rispettivamente con il 74%, 68% e 64%) sono le province con la maggiore percentuale di copertura Ftth.

Fibra fino a casa prestazioni superiori

I dati evidenziano quindi come siano estese le soluzioni in fibra, come la Ftth (Fiber To The Home), che portano la fibra ottica direttamente all’interno dell’abitazione e che garantiscono prestazioni elevate e affidabili sia in termini di velocità che di simmetria (stessa velocità in download e upload). Al giorno d’oggi, infatti, disporre di reti digitali sicure, veloci e affidabili è fondamentale per la competitività delle imprese, l’efficienza della pubblica amministrazione e la qualità della vita delle persone. Queste infrastrutture sono alla base dell’accesso quotidiano a servizi online che rendono possibili numerose attività da remoto, come il lavoro, l’istruzione, l’assistenza sanitaria, la logistica, i trasporti, le relazioni sociali, il gioco e l’intrattenimento. Una connessione adeguata è ormai diventata una componente essenziale della vita moderna.

Linee attive e traffico dati

Dal documento risulta poi che le linee attive totali con accesso su rete FiberCop sono circa 14,5 milioni, di cui 13 milioni broadband e 11.5 milioni ultrabroadband con una connessione ultraveloce fino a 1Gbps. La Lombardia è la prima delle regioni a livello di linee attive, con circa 2,4 milioni, seguita da Lazio (1,5 milioni) e Campania (1,3 milioni), mentre il volume di traffico dati totale sulla rete fissa di FiberCop nel 2024 è stato pari a 37,4 miliardi di Gigabyte.