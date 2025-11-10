Prysmian Group ha annunciato il lancio della prima fibra ottica al mondo da 160 micron insensibile alla piegatura, segnando un punto di svolta per l’intero settore delle telecomunicazioni. L’innovazione, presentata ufficialmente sul sito del gruppo, rappresenta un’evoluzione radicale rispetto agli standard attuali, che si attestano tipicamente sui 200 o 180 micron. La nuova fibra, sviluppata con tecnologia proprietaria BendBrightXS, consente una densità di cablaggio senza precedenti, riducendo al contempo l’ingombro fisico e migliorando la flessibilità di installazione.
Più economica e più piccola, Prysmian lancia la prima fibra ottica da 160 micron
Un nuovo standard per le reti del futuro: miniaturizzazione estrema, resilienza e sostenibilità al centro della strategia del gruppo. Ecco gli impatti
