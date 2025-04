Servizi wholesale, ecco come funziona la piattaforma di Infratel

Infratel Italia rilancia sul wholesale. La società ha lanciato una nuova piattaforma online dedicata agli operatori, che consente l’accesso ai servizi wholesale sulla rete da essa realizzata e gestita. Gli operatori possono ora acquisire fibra spenta, infrastrutture di backhaul, rete di accesso e collegamenti alle Isole Italiane attraverso cavi sottomarini.

La piattaforma

La piattaforma include un Gis dedicato, un che offre visibilità in tempo reale sugli elementi della rete. Grazie a questa funzione, gli operatori possono progettare i propri investimenti in modo autonomo, integrando facilmente le loro soluzioni con la rete Infratel, ottimizzando così la pianificazione dei servizi.

“Con questa nuova risorsa, Infratel Italia continua a supportare la digitalizzazione delle telecomunicazioni in Italia, rendendo più semplice e trasparente la gestione dei servizi per gli operatori”, spiega una nota della società.

A chi si rivolge

L’offerta è rivolta agli operatori titolari di licenza individuale oppure di autorizzazione generale in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.

Cosa offre

L’offerta riguarda i diritti di uso sia per le infrastrutture e per la fibra spenta già posata sia per quelle attualmente in corso di realizzazione.

Infratel Italia supporta il miglioramento della connettività Nazionale con una serie di progetti strategici. Tra questi, il Piano Isole Minori e il potenziamento delle Reti di Backhaul e di Accesso, che mirano a garantire un’infrastruttura digitale moderna ed efficiente. Le iniziative hanno l’obiettivo di potenziare la connettività in tutto il Paese, rispondendo così alle esigenze di imprese e cittadini.

Rete di Backhauling

È la rete realizzata da Infratel Italia che collega i nodi della rete dorsale ai nodi della rete principale di accesso, consentendo il trasferimento dei dati su lunghe distanze.

Questo sistema garantisce il trasferimento delle informazioni dai nodi periferici a quelli centrali, assicurando una connessione stabile e veloce tra le diverse aree e supportando l’integrazione delle infrastrutture.

Rete di accesso

​È la rete realizzata da Infratel Italia su cui sono forniti servizi di cessione di infrastruttura e fibra ottica ai vari livelli di rete primaria e secondaria.

Attraverso il collegamento dei nodi interni dell’area urbana alla rete principale, è possibile fornire l’accesso ai servizi di telefonia, internet e altri servizi digitali.

Collegamenti Sottomarini

Il Piano Isole Minori, finanziato dal Pnrr, mira a garantire connettività avanzata nelle isole italiane, migliorando l’accesso ai servizi digitali.

Gli operatori possono accedere ai collegamenti in fibra ottica per 21 isole italiane. Il piano prevede l’integrazione delle reti con banda ultra-larga e l’espansione della rete 5G, per una connettività più veloce e stabile in queste aree.