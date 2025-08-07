Prende avvio oggi la consultazione pubblica relativa alla nuova misura “Voucher connettività a banda ultralarga per le famiglie”. Infratel intende sondare il punto di vista degli operatori e degli stakeholder sull’intervento che prevede l’erogazione di un buono per incentivare la domanda di servizi ultrabroadband, coprendo quindi parte dei costi per la sottoscrizione di abbonamenti a servizi di connettività ultraveloce, compresi eventuali spese relative a interventi di cablaggio. I soggetti interessati potranno inviare commenti e osservazioni sui cinque quesiti in consultazione entro il 15 settembre 2025.
Ultrabroadband, via alla consultazione sul Voucher Famiglie 2025
