BT International battezza il nuovo corso: Clive Selley al timone

Il gruppo BT ha annunciato due importanti cambi al vertice: l’attuale ceo della controllata Openreach Clive Selley assumerà la carica di amministratore delegato di BT International, sostituendo Bas Burger, che lascia l’azienda dopo 18 anni. Contestualmente, Katie Milligan, attualmente vice amministratore delegato di Openreach, diventerà numero uno della società infrastrutturale, con decorrenza dal 1° aprile 2026.
