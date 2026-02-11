Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

BT International battezza il nuovo corso: Clive Selley al timone

Promozione nel ruolo di amministratore delegato per il numero uno di Openreach: sostituirà Bas Burger, che lascia l’azienda dopo 18 anni. La guida della società infrastrutturale controllata da British Telecom a Katie Milligan. Il cambio ai vertici sarà effettivo dal 1° aprile

Pubblicato il 11 feb 2026
BT International battezza il nuovo corso: Clive Selley al timone

Il gruppo BT ha annunciato due importanti cambi al vertice: l’attuale ceo della controllata Openreach Clive Selley assumerà la carica di amministratore delegato di BT International, sostituendo Bas Burger, che lascia l’azienda dopo 18 anni. Contestualmente, Katie Milligan, attualmente vice amministratore delegato di Openreach, diventerà numero uno della società infrastrutturale, con decorrenza dal 1° aprile 2026.

A
Domenico Aliperto

