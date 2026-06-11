Tim incassa il rimborso relativo al Canone 1998 per un importo di poco superiore a un miliardo di euro. Il pagamento segue la sentenza della Corte di Cassazione che, lo scorso dicembre, aveva confermato in via definitiva la restituzione delle somme e chiuso il contenzioso con lo Stato dopo oltre vent’anni.
il contenzioso
Canone 1998, Tim incassa il miliardo riconosciuto dalla Cassazione
Si chiude una disputa durata più di vent’anni. Le somme comprendono il contributo versato, rivalutazione e interessi. Effetto positivo sulla posizione finanziaria 2026 già incluso nelle previsioni del gruppo
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