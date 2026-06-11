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Canone 1998, Tim incassa il miliardo riconosciuto dalla Cassazione

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Si chiude una disputa durata più di vent’anni. Le somme comprendono il contributo versato, rivalutazione e interessi. Effetto positivo sulla posizione finanziaria 2026 già incluso nelle previsioni del gruppo

Pubblicato il 11 giu 2026
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Tim incassa il rimborso relativo al Canone 1998 per un importo di poco superiore a un miliardo di euro. Il pagamento segue la sentenza della Corte di Cassazione che, lo scorso dicembre, aveva confermato in via definitiva la restituzione delle somme e chiuso il contenzioso con lo Stato dopo oltre vent’anni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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