Cavi sottomarini, tecnologia Nokia per Medusa

Nokia fornirà la tecnologia alla base del sistema di cavi sottomarini Medusa, ambizioso progetto di AFR-IX Telecom destinato a rivoluzionare la connettività tra le sponde sud e nord del Mediterraneo. L’annuncio è arrivato oggi e segna un passo fondamentale nella creazione di un nuovo corridoio digitale ad alta capacità, che collegherà l’Atlantico, il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso, promuovendo innovazione, inclusione e crescita economica in tutta la regione.

Cosè Medusa

Il sistema Medusa punta a colmare il divario digitale tra Europa e Nord Africa, garantendo una rete in fibra ottica ad altissime prestazioni tra Marocco, Tunisia, Libia, Algeria ed Egitto. Il progetto, concepito come infrastruttura a accesso aperto, permetterà agli operatori di telecomunicazioni di accedere a servizi avanzati, facilitando l’adozione del 5G, lo sviluppo del cloud e rispondendo alla crescente domanda di banda larga alimentata dall’intelligenza artificiale e dalle tecnologie emergenti.

Il cuore tecnologico

Il cuore tecnologico del sistema sarà costituito dalla piattaforma Nokia 1830 GX Series e dalla tecnologia ICE7 di trasmissione ottica coerente avanzata, capace di trasmettere decine di terabit al secondo per coppia di fibre. Questo permetterà a Medusa di offrire connessioni ad alta capacità, bassa latenza e con un’efficienza ottimale in termini di costi ed energia per ogni bit trasmesso.

“Medusa sta gettando le basi per un futuro digitale più connesso e inclusivo”, ha dichiarato Miguel Angel Acero, CTO e fondatore di Medusa. “Con la soluzione ottica sottomarina di Nokia, saremo in grado di offrire maggiore valore ai nostri clienti, garantendo una connettività più veloce, affidabile e conveniente, con la flessibilità necessaria per adattarsi all’evoluzione delle esigenze. Questa partnership ci permette di rispondere alle sfide di oggi costruendo un’infrastruttura solida e pronta per il domani.”

Anche Nokia sottolinea l’importanza strategica del progetto.

“Medusa contribuirà a fornire una nuova connettività, più veloce e affidabile, a milioni di persone, aprendo la strada a maggiore innovazione e a una più profonda integrazione nell’economia digitale globale”, ha aggiunto John Harrington, SVP e Head of Network Infrastructure Sales per Europa, MEA e APAC di Nokia. “In Nokia siamo orgogliosi di supportare questo progetto trasformativo, che unisce continenti e abilita il futuro di una società guidata dall’intelligenza artificiale.”

Con Medusa, la regione compie un passo decisivo verso un ecosistema digitale più resiliente e interoperabile, contribuendo a rafforzare l’infrastruttura critica per lo sviluppo tecnologico dei prossimi decenni.