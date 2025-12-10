Certificazione per la parità di genere: Fastweb e Vodafone Italia confermate per il terzo anno

Per il terzo anno consecutivo Fastweb e Vodafone Italia hanno confermato il mantenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 che attesta la capacità di adottare misure concrete per favorire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso della parità di genere.

La certificazione assegnata a Fastweb dall’ente certificatore Bureau Veritas e a Vodafone dall’ente certificatore RINA testimonia l’impegno di entrambe le aziende nel promuovere le pari opportunità e le colloca tra le realtà italiane più attente a favorire l’inclusione nei luoghi di lavoro.

I sei indicatori chiave

Per l’assegnazione della certificazione Fastweb e Vodafone Italia sono state valutate in relazione a sei indicatori chiave: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne, equità remunerativa, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Nella valutazione finale hanno influito positivamente la presenza di sistemi strutturati, di procedure formalizzate e diffuse, l’alto livello di consapevolezza e coinvolgimento delle persone, e la presenza di una serie di buone pratiche che vanno dal linguaggio inclusivo ai programmi di welfare, dalle misure per la conciliazione vita-lavoro al piano di formazione interna ed esterna contro la violenza di genere.

L’impegno per un ambiente inclusivo

“La conferma della certificazione testimonia la robustezza delle pratiche, dei comportamenti e delle policy di Fastweb e di Vodafone Italia, e il comune impegno a costruire un ambiente lavorativo accogliente per le persone – spiega Silvia Cassano, Chief People Officer di Fastweb + Vodafone – Un grande risultato che ci fa già guardare alla certificazione dell’anno prossimo quando ci presenteremo come un’azienda unica e integrata. A questo proposito abbiamo istituito un comitato che supervisionerà il processo di armonizzazione già avviato delle politiche interne di Fastweb e di Vodafone Italia nonché della misurazione degli indicatori chiave sulla base del nuovo assetto della società”.

Oltre alla certificazione UNI/PdR 125:2022 Vodafone ha ottenuto per il secondo anno consecutivo anche l’attestazione Diversity and Inclusion ISO 30415:2021, che testimonia l’impegno nel valorizzare tutte le diversità e nel garantire pari opportunità in tutti i processi aziendali e nel promuovere un ambiente di lavoro equo, sicuro e inclusivo.