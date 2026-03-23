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Circles e Huawei insieme sullo sviluppo di soluzioni telco AI-native

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L’accordo punta a integrare piattaforme cloud, BSS digitali e automazione intelligente per accelerare innovazione, ricavi e servizi avanzati degli operatori su scala internazionale

Pubblicato il 23 mar 2026
Circles Huawei AI telecomunicazioni

Sviluppare insieme soluzioni digitali di telecomunicazioni di nuova generazione basate sull’intelligenza artificiale, per accompagnare gli operatori verso modelli operativi sempre più evoluti, in grado di combinare infrastruttura, cloud e piattaforme software in un’unica architettura integrata. E’ questo l’obiettivo dell’accordo strategico sigalto da Circles e Huawei, che rafforzano coasì la loro collaborazione internazionale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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