Sviluppare insieme soluzioni digitali di telecomunicazioni di nuova generazione basate sull’intelligenza artificiale, per accompagnare gli operatori verso modelli operativi sempre più evoluti, in grado di combinare infrastruttura, cloud e piattaforme software in un’unica architettura integrata. E’ questo l’obiettivo dell’accordo strategico sigalto da Circles e Huawei, che rafforzano coasì la loro collaborazione internazionale.
l’intesa
Circles e Huawei insieme sullo sviluppo di soluzioni telco AI-native
L’accordo punta a integrare piattaforme cloud, BSS digitali e automazione intelligente per accelerare innovazione, ricavi e servizi avanzati degli operatori su scala internazionale
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